La jefa de Gobierno, , encabezó este miércoles la entrega de de Mi Beca para Empezar para niñas y niños de la Ciudad de México.

En dos entregas que tuvieron lugar en la , la mandataria afirmó que este programa nació en sustitución del programa “Niños Talento” considerando que todas las niñas y niños de la ciudad son talentosos “y que no podríamos discriminar a la niñez".

Las entregas tuvieron lugar en la plancha del Zócalo Foto: Especial.
Las entregas tuvieron lugar en la plancha del Zócalo Foto: Especial.

Lee también:

"Hoy podemos saber que los niños defienden su beca; que los niños nos dicen: necesito tal o cual insumo para la educación, y cuidan el recurso que se da a cada quien, que no es por familia, es por cada niña y niño. Hay familias que reciben dos, tres apoyos económicos, porque es un programa por niña y niño, y esto significa el gran esfuerzo que se hace para que todas y todos sean apoyados de manera universal", dijo.

Brugada Molina resaltó que su administración destina alrededor de 8 mil millones de pesos para las infancias de la capital, de los que, sólo para Mi Beca para Empezar son 4 mil millones de pesos.

En su oportunidad, Paulo Yanes Rizo, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) detalló que este miércoles se entregaron 43 mil becas, para niñas y niños de recién ingreso, aunque a la fecha, el programa está atendiendo a más de 700 mil niñas y niños en la Ciudad de México.

