La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó este miércoles la entrega de 43 mil tarjetas de Mi Beca para Empezar para niñas y niños de la Ciudad de México.

En dos entregas que tuvieron lugar en la plancha del Zócalo, la mandataria afirmó que este programa nació en sustitución del programa “Niños Talento” considerando que todas las niñas y niños de la ciudad son talentosos “y que no podríamos discriminar a la niñez".

Las entregas tuvieron lugar en la plancha del Zócalo Foto: Especial.

"Hoy podemos saber que los niños defienden su beca; que los niños nos dicen: necesito tal o cual insumo para la educación, y cuidan el recurso que se da a cada quien, que no es por familia, es por cada niña y niño. Hay familias que reciben dos, tres apoyos económicos, porque es un programa por niña y niño, y esto significa el gran esfuerzo que se hace para que todas y todos sean apoyados de manera universal", dijo.

Brugada Molina resaltó que su administración destina alrededor de 8 mil millones de pesos para las infancias de la capital, de los que, sólo para Mi Beca para Empezar son 4 mil millones de pesos.

En su oportunidad, Paulo Yanes Rizo, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) detalló que este miércoles se entregaron 43 mil becas, para niñas y niños de recién ingreso, aunque a la fecha, el programa está atendiendo a más de 700 mil niñas y niños en la Ciudad de México.

