Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar sexualmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Uriel Rivera Martínez, quien fue detenido luego de que acosó sexualmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum, también es investigado por haber agredido a una mujer ese mismo martes.

El imputado sigue detenido, hasta la tarde de ese miércoles, en las instalaciones de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en espera de ser presentado ante el Ministerio Público para que se lleve a cabo la audiencia inicial acusado del delito de acoso sexual.

Fuentes judiciales estiman que dicha audiencia ocurra el próximo viernes.

Hasta el momento se tienen confirmadas dos denuncias por acoso sexual en su contra. El martes, una mujer de 25 años pidió ayuda a policías del Centro Histórico pues señaló que un hombre la había tocado de manera indebida y tras proporcionar una descripción física, los uniformados lo detuvieron.

“Durante las primeras investigaciones, las autoridades establecieron que el mismo individuo estaría relacionado con el acoso sufrido por la Presidenta de México horas antes, cuando caminaba por calles del Centro Histórico, así como con otra agresión ocurrida en el cruce de Bolívar y Tacuba”, expuso la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En tanto por la mañana, la Presidenta indicó que interpuso una denuncia por acoso sexual.

Según las indagatorias, Uriel fue detenido a las 21:00 horas del martes 4 de noviembre y tras leerle sus derechos e informarle el motivo de su arresto, fue abordado a una unidad policial.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de acoso en el Centro Histórico de la CDMX. Foto: Captura de video

De acuerdo con las autoridades, refirió que ni siquiera sabía por qué lo detenían.

Una vez que le mostraron las imágenes donde se ve cómo se acerca a la mandataria federal, dijo que en ese momento estaba “drogado y tomado”, por lo que no se acuerda del incidente, dejando en claro que en ese momento tampoco sabía que se trataba de la Presidenta.

Él mismo refirió que vive en condición de calle en la zona centro y declaró que, en ocasiones -para ganarse unos pesos- acomoda carros, hace mandados o ayuda las distintas ópticas que están ubicadas sobre la calle Madero.

Comentó que en el 2004 su madre murió y no tiene una relación estable con el resto de sus hermanos, por lo que según él “no molesta a nadie”.

En su expediente criminal destacan tres remisiones al juzgado cívico por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública y por faltas al orden público.

Luego de la revisión médica que se le practicó en el Ministerio Público, se determinó que padece sordera, a lo que Uriel detalló que así quedó luego de una golpiza que recibió en el 2024 por parte de otras personas que también deambulan en las calles.

