El Fideicomiso Centro Histórico (FCH) inauguró la exposición fotográfica Tenochtitlán: A 700 Años de su Fundación, que estará en la estación Zócalo del Metro de la Ciudad de México, del lado de la salida a la Catedral Metropolitana, hasta el 22 de enero de 2026.

Se trata de una muestra visual que retrata 20 años de la vida cotidiana del primer cuadro de la capital, en la que se exhiben 22 fotografías capturadas por 12 fotoperiodistas, entre ellos Francisco Rodríguez de EL UNIVERSAL.

"Gracias a cada uno de los fotógrafos, a cada uno de los expertos de la lente, que lograron captar momentos inolvidables, que retratan este riquísimo Centro Histórico de una forma muy particular, que además tienen que ver con los 700 años de la Fundación de Tenochtitlán", dijo la titular del FCH, Loredana Montes.

La exposición está dividida en siete secciones: Reflejos del Centro Histórico y Postales; Reflejos de una Nación; Covid 19, el aislamiento; El ombligo, donde todo pasa; Los Oficios y Nuestra gente, nuestro color.

Es una muestra visual que retrata 20 años de la vida cotidiana del primer cuadro de la capital. Foto: Especial.

Durante la inauguración, la funcionaria explicó que, aunque se podría pensar que en esta muestra no hay gran referencia a Tenochtitlán, aseguró que se exhibe cómo es hoy.

"Eso es lo que estamos de alguna forma celebrando en esta inauguración: los cambios, los avances, los retrocesos también. A veces las formas en que hemos vivido, porque esos somos nosotros. Es una fiesta que estemos pudiendo exhibirlo en este lugar", destacó.

Participa fotógrafo de EL UNIVERSAL

Uno de los fotoperiodistas participantes fue Francisco Rodríguez, de este diario, quien exhibe cuatro imágenes, entre ellas una fotografía de Yolanda Montes "Tongolele" y de la vida cotidiana en la calle de Belisario Domínguez.

Aseguró que como fotoperiodista tiene la fortuna de que, con cierta frecuencia, recorre las calles del Centro Histórico como parte de su trabajo, por lo que de ahí salieron esas imágenes.

Uno de los fotoperiodistas participantes fue Francisco Rodríguez, de este diario, quien exhibe cuatro imágenes. Foto: Especial.

"Las tomé en ese inter de ir de una orden a otra y recorrer, todos los días, las calles del Centro Histórico. Es ahí donde muchos compañeros y en mi caso, las fotos que tengo son retratos cotidianos entre una orden y otra", dijo.

Señaló que, por ello, "conocemos bien el Centro, en el sentido de la luz, de sus calles y a pesar de que hay mucha gente, miles de personas recorriéndolo, pues siempre tenemos a bien tener ese ojo de poder ver los detalles de una ciudad muy agitada".

Francisco Rodríguez mencionó que como fotoperiodista tiene la fortuna de que, con cierta frecuencia, recorre las calles del Centro Histórico como parte de su trabajo, por lo que de ahí salieron esas imágenes. Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Francisco Rodríguez explicó que retratar el primer cuadro de la capital representa un documento social muy valioso, pues "retrata la memoria histórica del corazón de un país". Agregó que, por otro lado, está el reto de ver algo distinto en las mismas calles que se recorren todos los días.

"Ese es el reto y eso es lo maravilloso. Entonces nos obliga a tener ese acto de contemplación siempre. O sea, detenernos un segundito y decir: 'a pesar de que he pasado por Donceles y Allende todos los días, aquí hay algo", concluyó.

