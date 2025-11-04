La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció un área de vacunación para la población durante el programa de audiencias Zócalo Ciudadano que se realiza todos los martes en este punto de la ciudad.

A partir de esta semana, los capitalinos que acudan al Zócalo Ciudadano podrán aplicarse la vacuna contra el Covid-19, influenza y neumococo, así como la triple viral (sarampión, rubéola y paperas) y contra tétanos. Todas las vacunas son gratuitas.

Todas las vacunas son gratuitas Foto: Frida Sánchez

Al dar el anuncio, la mandataria señaló que la campaña de vacunación estará activa hasta marzo de 2026.

Durante el Zócalo Ciudadano de este 4 de noviembre, secretarias y secretarios de la administración capitalina recibieron dosis de distintas vacunas en el brazo, y se sumaron al llamado a la población para que complete sus esquemas de vacunación, sobre todo en esta temporada invernal.

