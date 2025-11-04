Más Información

Sheinbaum encabeza primera reunión con gabinete para Plan Michoacán por la Paz; coordinan trabajos para consultas

Sheinbaum encabeza primera reunión con gabinete para Plan Michoacán por la Paz; coordinan trabajos para consultas

Mamdani gana elección por alcaldía de Nueva York; será el primer musulmán en asumir el cargo

Mamdani gana elección por alcaldía de Nueva York; será el primer musulmán en asumir el cargo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Miss Universo condena agresión a Fátima Bosch y anuncia acciones contra Nawat Itsaragrisil

Miss Universo condena agresión a Fátima Bosch y anuncia acciones contra Nawat Itsaragrisil

INE multa a cinco partidos con 28 mdp por afiliaciones sin consentimiento; Morena es el más sancionado

INE multa a cinco partidos con 28 mdp por afiliaciones sin consentimiento; Morena es el más sancionado

La jefa de Gobierno, , anunció un área de vacunación para la población durante el programa de audiencias que se realiza todos los martes en este punto de la ciudad.

A partir de esta semana, los capitalinos que acudan al Zócalo Ciudadano podrán aplicarse la vacuna contra el Covid-19, influenza y neumococo, así como la (sarampión, rubéola y paperas) y contra tétanos. Todas las vacunas son gratuitas.

Todas las vacunas son gratuitas Foto: Frida Sánchez
Todas las vacunas son gratuitas Foto: Frida Sánchez

Lee también:

Al dar el anuncio, la mandataria señaló que la campaña de vacunación estará activa hasta marzo de 2026.

Durante el Zócalo Ciudadano de este 4 de noviembre, secretarias y secretarios de la administración capitalina recibieron dosis de distintas vacunas en el brazo, y se sumaron al llamado a la población para que complete sus esquemas de vacunación, sobre todo en esta temporada invernal.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]