Más Información

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional; se reunirá con Sheinbaum

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional; se reunirá con Sheinbaum

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Buen fin se extiende a 5 días con meta de vender 200 mil millones de pesos; Profeco evitará simulación de ofertas

Buen fin se extiende a 5 días con meta de vender 200 mil millones de pesos; Profeco evitará simulación de ofertas

La jefa de Gobierno, , afirmó que tras el concesionado en la CDMX, la ciudadanía espera mejoras en el servicio, por lo que advirtió que las autoridades estarán “muy al tanto” de que se cumplan los compromisos.

“Aumenta con condiciones, hay al menos 10 puntos comprometidos por el transporte concesionado de mejora que tienen que hacer y también se da en medio de la en movilidad que ha tenido la Ciudad de México”, dijo.

En conferencia de prensa, Brugada Molina puso a disposición de la ciudadanía el número de Locatel para que se denuncien las rutas que no estén cumpliendo con los acuerdos establecidos.

Lee también:

Tras el aumento a la tarifa del transporte concesionado en la CDMX, Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, afirmó que este lunes inició la supervisión en los 37 Cetrams y en dos puntos aleatorios, para verificar que los transportistas tengan pegada la nueva tarifa en sus unidades y que se cumplan con las nuevas condiciones de mejora de servicio a las que se comprometieron.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno Clara Brugada, el secretario recordó que entre los compromisos que hicieron es que los transportistas deben portar su licencia tipo C, contar con seguro de responsabilidad vigente para la unidad en operación y exhibir el número de placa en la cromática de la unidad.

Aseveró que el aumento en la tarifa es en realidad “una actualización” por el aumento en los insumos para la operación de estos vehículos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]