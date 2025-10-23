Más Información

Un empresario citrícola fue asesinado la mañana de hoy en el

La víctima fue identificada como Javier Vargas Arias, un empresario atacado por un comando armado en la vía pública en el municipio de Álamo, una región de alta producción de cítricos.

Los testigos de los hechos revelaron que un grupo de hombres con equipo táctico y armas largas disparó directo contra el empresario, el cual quedó herido y fue trasladado al Hospital General del Álamo, donde falleció.

Los agresores huyeron del sitio a bordo de una camioneta; elementos de distintas corporaciones implementaron un operativo de búsqueda de los atacantes, sin que tuviera éxito.

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por el homicidio para determinar el móvil y a los probables responsables.

El pasado lunes, el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán en Michoacán, , fue asesinado y su cuerpo abandonado en el interior de su vehículo.

El también líder de la Asociación Nacional de Citricultores en México fue privado de la libertad por hombres armados el domingo 19 de octubre, en una zona de influencia del llamado Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG).

