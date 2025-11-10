Vientos del norte de hasta 90 kilómetros por hora y un drástico descenso de la temperatura se registra en la mayor parte del territorio veracruzano debido al paso del frente frío número 13.

Desde la noche del domingo y la madrugada de hoy, los vientos del norte azotaron la zona costera y llegaron hasta la región montañosa, además se presentó un notable descenso de la temperatura con heladas en zonas altas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó a las siete de la mañana rachas de viento de casi 90 kilómetros por hora en la zona del puerto de Veracruz, las cuales tienden a aumentar en las próximas horas.

En tanto, la Secretaría de Protección Civil Estatal emitió una Alerta Gris por la probabilidad alta de destechamiento, caídas de árboles, anuncios, crecida de ríos/arroyos, encharcamiento e inundaciones, deslaves, deslizamientos de tierra y derrumbes, y suspensión de servicios estratégicos.

Durante este lunes se esperan lluvias y tormentas (actividad eléctrica, ráfagas de viento, posibles granizadas y en ocasiones torbellinos) con valores máximos de 150 milímetros por metro cuadrado en la región de los Tuxtlas y partes altas de las cuencas del sur y en sectores de la zona norte.

Se espera además un norte con rachas máximas de 90 a 105 kilómetros por hora en la costa central, 75 a 90 en la costa sur y de 70 a 85 en la costa norte, así como de 45 a 60 km/h en la región entre Xalapa-Naolinco-Misantla y valle de Perote.

afcl/LL