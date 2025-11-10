Más Información
Pachuca.- Emiten alerta para el estado de Hidalgo ya que de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 13 mantendrá lluvias fuertes y un descenso en la temperatura, por lo cual se mantiene un monitoreo constante en todas las regiones.
En una alerta temprana, se señaló que, de las seis a las nueve de la mañana, se pronostican chubascos con lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y condiciones que podrían generar inundaciones, encharcamientos y deslaves.
El mayor impacto se concentrará en la región Huasteca, donde se pidió a la población extremar precauciones especialmente en áreas cercanas a ríos, laderas y caminos rurales, debido a la saturación del suelo por las lluvias recientes.
También se recordó que este tipo de precipitaciones puede provocar disminución de la visibilidad e incremento en los niveles de ríos y arroyos. Se espera además la posible caída de árboles y anuncios publicitarios,
Ante ello el gobernador Julio Menchaca solicitó a la ciudadanía, extremar precauciones, de ser posible, permanecer en sus hogares y evitar arriesgar la vida al salir a carretera o intentar cruzar cuerpos de agua.
