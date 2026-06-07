Durante años, Julio César Herrera fue conocido por hacer reír al público como Freddy, el simpático mensajero de la telenovela "Yo soy Betty, la fea". Sin embargo, ahora, el actor decidió hablar uno de los capítulos más dolorosos de su vida.

En un video que circula en redes sociales, se puede ver al histrión como parte de una conferencia para la prevención de la violencia contra niños y adolescentes en Colombia, donde tomó la palabra y reveló que cuando era pequeño fue víctima de abuso sexual.

"Yo me llamo Julio César Herrera, claramente también fui abusado en mi niñez, mi adolescencia. Esto es un grito anual y quiero que griten conmigo", dijo entre lágrimas a los asistentes.

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El histrión también explicó que decidió romper el silencio para sumarse a la lucha contra una lamentable realidad que no sólo afecta a su país, sino al mundo entero.

"Son más de 550 mil casos de violencia en niños, niñas y adolescentes. ¡Noooo! Son más de 302 mil casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. ¡Noooooo!", agregó.

@adictalchisme Julio César Herrera, recordado por interpretar a Freddy Contreras en la exitosa novela Yo soy Betty, la fea, conmovió al público al compartir uno de los episodios más difíciles de su vida 😔💔 Durante una conferencia, el actor confesó que también fue víctima de abuso en su niñez, utilizando su testimonio para generar conciencia sobre la importancia de prestar atención y acompañar a quienes atraviesan situaciones similares 🙏✨ Con mucha valentía y sensibilidad, Herrera habló sobre las huellas emocionales que este tipo de experiencias pueden dejar en una persona, haciendo un llamado a escuchar, proteger y apoyar a las víctimas 🕊️ Sus palabras rápidamente generaron cientos de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el valor de visibilizar este tipo de temas tan delicados ❤️ 💬 ¿Qué opinas sobre que figuras públicas compartan este tipo de experiencias para crear conciencia? 👀 ♬ sonido original - Adicta al chisme

Asimismo, habló sobre el impacto emocional que este tipo de delitos pueden dejar, e hizo un llamado a proteger y apoyar a las víctimas.

"Esto lo podemos cortar con mucho amor y sin juzgar".

Sus palabras generaron reacciones de apoyo en redes sociales. Entre ellas destacó la del actor Jorge Enrique Abello y la actriz Lorna Cepeda, con quienes trabajó en el exitoso melodrama.

"Julito, te quiero mucho", escribió el intérprete de Don Armando, mientras que Cepeda , destacó su valentía.

Otros usuarios también reconocieron la decisión de Herrera de hablar públicamente sobre una experiencia tan delicada y agradecieron por visibilizar una problemática que se vive en el mundo entero.

A la par de su carrera como actor en Colombia, Julio trabaja con la Fundación Lucerito que presta atención terapéutica a niños, niñas y adolescente que han sido víctimas de abuso sexual o maltrato.

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