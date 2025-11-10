Chihuahua.- Una pista de aterrizaje clandestina, que aparentemente era utilizada por el crimen organizado, fue destruida en el municipio de Guachochi, Chihuahua.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación interinstitucional, fue quien llevó a cabo la localización y posterior destrucción de la pista de aterrizaje clandestina.

El hecho ocurrió durante el pasado fin de semana, cuando los elementos de la Policía del Estado desplegaron aeronaves no tripuladas (drones) con el objetivo de generar inteligencia táctica y trazabilidad de brechas para continuar con los recorridos de vigilancia y disuasión del delito, lo que permitió detectar la existencia de la pista antes mencionada.

Elementos de seguridad desinstalan la pista de aterrizaje clandestina (10/11/2025). Foto: Especial

Una vez en el lugar, el personal operativo confirmó que se trataba de una pista clandestina de aproximadamente 600 metros de longitud por 30 de ancho, la cual presentaba huellas visibles de uso reciente, presuntamente utilizada para actividades ilícitas relacionadas con grupos criminales que operan en la zona.

Tras la confirmación del hallazgo, los agentes procedieron a inhabilitar el terreno mediante la apertura de zanjas y la colocación de obstáculos, con el propósito de impedir su uso futuro para el aterrizaje o despegue de aeronaves.

Asimismo, se determinó que la zona quedará catalogada como área prioritaria de vigilancia, por lo que se mantendrá una presencia operativa constante de las fuerzas estatales a fin de reforzar la seguridad en el corredor serrano y evitar que este tipo de actividades ilícitas se repitan.

La pista clandestina era de aproximadamente 600 metros de longitud (10/11/2025). Foto: Especial

