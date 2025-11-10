Más Información

En las partes altas del , una montaña cercana a Xalapa, la capital de Veracruz, se registró caída de aguanieve.

La jefa de Hidrometeorología del organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jessica Luna Lagunes, dijo que la caída de aguanieve fue en la cima de la montaña.

El Cofre de Perote es la octava montaña más alta de México y ahí se encuentra un Parque Nacional que tiene por objetivo conservar los bosques que la cubren.

La especialista recomendó a la población no intentar ascender durante las próximas horas, ya que las condiciones de frío, baja visibilidad y superficies resbaladizas representan riesgo de accidentes e hipotermia.

Vientos del norte de hasta 90 kilómetros por hora y un drástico descenso de la temperatura se registra en la mayor parte del territorio veracruzano debido al paso del frente frío número 13.

Desde la noche del domingo y la madrugada de hoy, los vientos del norte azotaron la zona costera y llegaron hasta la región montañosa, además se presentó un notable descenso de la temperatura con heladas en zonas altas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó a las siete de la mañana rachas de viento de casi 90 kilómetros por hora en la zona del puerto de Veracruz, las cuales tienden a aumentar en las próximas horas.

