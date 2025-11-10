La comunidad académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta una profunda conmoción tras el asesinato de Jorge Eduardo Dávila, un joven de 23 años que cursaba su servicio social en la Facultad de Estomatología.

Su vida fue arrebatada la noche del viernes 7 de noviembre, luego de que presuntos delincuentes intentaran despojarlo de su vehículo en las inmediaciones del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, muy cerca de la Zona Universitaria Poniente.

Un joven comprometido con su vocación

Compañeros y docentes lo recuerdan como un alumno dedicado, alegre y responsable, con una clara vocación por la salud bucodental y un gran sentido de solidaridad.

“Siempre estaba dispuesto a ayudar, era de los primeros en ofrecerse para apoyar a los pacientes o a sus compañeros”, compartió un amigo cercano en redes sociales.

Durante su servicio social, Jorge Eduardo participaba en proyectos clínicos del área de Cirugía Maxilofacial, donde demostraba compromiso y disciplina. Su esfuerzo y calidad humana lo habían hecho destacar entre sus pares.

La tragedia que encendió las alarmas

El crimen ocurrió en una zona que los estudiantes consideran insegura desde hace tiempo.

De acuerdo con reportes, oficiales el ataque se registró en un punto donde, pese a la cercanía con el campus universitario, la vigilancia es limitada y la iluminación insuficiente.

En redes sociales, compañeros y docentes compartieron fotografías y mensajes en su honor, recordándolo como “un joven que soñaba con cambiar vidas desde la salud”.

Jorge Eduardo Dávila Ramírez no solo era un estudiante destacado, sino también un hijo, un amigo y un joven con un futuro prometedor.

Quienes lo conocieron lo describen como alguien alegre, trabajador y con grandes sueños por cumplir.

Su asesinato deja una huella imborrable en la comunidad potosina y un llamado urgente a las autoridades: garantizar que ningún estudiante pierda la vida por la falta de seguridad al cumplir su vocación.

