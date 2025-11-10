Más Información

Arriban más elementos del Ejército y Guardia Nacional a Michoacán; buscan reforzar el Plan por la Paz y la Justicia

Arriban más elementos del Ejército y Guardia Nacional a Michoacán; buscan reforzar el Plan por la Paz y la Justicia

Aplazan dictaminación de revocación de mandato en San Lázaro; coordinadores del PRI y PAN piden tiempo para evitar "un albazo"

Aplazan dictaminación de revocación de mandato en San Lázaro; coordinadores del PRI y PAN piden tiempo para evitar "un albazo"

Activan doble alerta por temperaturas bajas en 12 alcaldías de CDMX

Activan doble alerta por temperaturas bajas en 12 alcaldías de CDMX

Arranca la cumbre COP30 con llamado de Lula a derrotar a los "negacionistas"

Arranca la cumbre COP30 con llamado de Lula a derrotar a los "negacionistas"

Sheinbaum reitera que regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026; es para que una niña pueda soñar con el futbol, dice

Sheinbaum reitera que regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026; es para que una niña pueda soñar con el futbol, dice

"Los niños ya no sólo son halcones para el narco"; Saskia Niño de Rivera presenta libro

"Los niños ya no sólo son halcones para el narco"; Saskia Niño de Rivera presenta libro

La comunidad académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta una profunda conmoción tras el asesinato de , un joven de 23 años que cursaba su servicio social en la Facultad de Estomatología.

Su vida fue arrebatada la noche del viernes 7 de noviembre, luego de que presuntos delincuentes intentaran en las inmediaciones del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, muy cerca de la Zona Universitaria Poniente.

Lee también

Un joven comprometido con su vocación

Compañeros y docentes lo recuerdan como un alumno dedicado, alegre y responsable, con una clara vocación por la salud bucodental y un gran sentido de solidaridad.

“Siempre estaba dispuesto a ayudar, era de los primeros en ofrecerse para apoyar a los pacientes o a sus compañeros”, compartió un amigo cercano en redes sociales.

Durante su servicio social, Jorge Eduardo participaba en proyectos clínicos del área de Cirugía Maxilofacial, donde demostraba compromiso y disciplina. Su esfuerzo y calidad humana lo habían hecho destacar entre sus pares.

Lee también

La tragedia que encendió las alarmas

El crimen ocurrió en una zona que los estudiantes consideran insegura desde hace tiempo.

De acuerdo con reportes, oficiales el ataque se registró en un punto donde, pese a la cercanía con el campus universitario, la es limitada y la iluminación insuficiente.

En redes sociales, compañeros y docentes compartieron fotografías y mensajes en su honor, recordándolo como “un joven que soñaba con cambiar vidas desde la salud”.

Lee también

Jorge Eduardo Dávila Ramírez no solo era un estudiante destacado, sino también un hijo, un amigo y un joven con un futuro prometedor.

Quienes lo conocieron lo describen como alguien alegre, trabajador y con grandes sueños por cumplir.

Su asesinato deja una huella imborrable en la comunidad potosina y un llamado urgente a las autoridades: garantizar que ningún estudiante pierda la vida por la falta de seguridad al cumplir su vocación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]