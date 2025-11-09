Baño reluciente: 5 consejos para eliminar el sarro y cal de manera efectiva

Más Información
El sarro y la cal son los responsables de esas manchas blancas que aparecen en el inodoro, los azulejos y las llaves del agua. Además de afear el baño, pueden dañar las tuberías y los grifos. Por suerte, existen métodos sencillos para eliminarlos y dejar tus superficies relucientes.
Consejos prácticos para eliminar el sarro y la cal
De acuerdo con el portal especializado en limpieza y orden del hogar Hogarmanía, estos consejos pueden ayudarte a mantener tu baño limpio y libre de sarro y cal.
- Vinagre y bicarbonato: Mezcla una taza de vinagre blanco con una cucharada de bicarbonato. Aplica en la zona con sarro, deja actuar 30 minutos, frota con una esponja y enjuaga con agua. Limpia, desinfecta y elimina el mal olor.
- Limón con sal: Corta un limón por la mitad, añade sal y frótalo sobre las manchas. Deja reposar 15 minutos y enjuaga. Ideal para grifos, vidrios y mamparas.
- Productos comerciales: Usa un limpiador antisarro. Estos, están diseñados para eliminar residuos minerales sin dañar las superficies. Aplícalos regularmente para mantener el brillo del baño.
- Seca las superficies: Después de bañarte, pasa una toalla por los azulejos, vidrios y llaves. Evita la acumulación de agua y la formación de sarro.
- Ventila el baño: Abre las ventanas o prende el extractor después de ducharte. Reduce la humedad y previene el moho y las manchas blancas.
Tips extra para prevenir el sarro
- Instala filtros para reducir la dureza del agua.
- Limpia tus tuberías con frecuencia.
- No dejes el agua estancada en lavabos o regaderas.
Con estos sencillos trucos, tu baño se mantendrá limpio, libre de cal y con un aroma fresco todos los días.
Mantener un baño libre de sarro y cal solo requiere constancia: una limpieza regular, buena ventilación y el uso de productos adecuados, sean naturales o comerciales. Con estos cinco consejos, cualquier baño puede conservar su brillo y frescura por más tiempo.
