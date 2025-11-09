Baño reluciente: 5 consejos para eliminar el sarro y cal de manera efectiva

El sarro y la cal son los responsables de esas manchas blancas que aparecen en el inodoro, los azulejos y las llaves del agua. Además de afear el baño, pueden dañar las tuberías y los grifos. Por suerte, existen métodos sencillos para eliminarlos y dejar tus superficies relucientes.

Foto: Pixabay

Consejos prácticos para eliminar el sarro y la cal

De acuerdo con el portal especializado en limpieza y orden del hogar Hogarmanía, estos consejos pueden ayudarte a mantener tu baño limpio y libre de sarro y cal.

Vinagre y bicarbonato: Mezcla una taza de vinagre blanco con una cucharada de bicarbonato. Aplica en la zona con sarro, deja actuar 30 minutos, frota con una esponja y enjuaga con agua. Limpia, desinfecta y elimina el mal olor.

Mezcla una taza de vinagre blanco con una cucharada de bicarbonato. Aplica en la zona con sarro, deja actuar 30 minutos, frota con una esponja y enjuaga con agua. Limpia, desinfecta y elimina el mal olor. Limón con sal: Corta un limón por la mitad, añade sal y frótalo sobre las manchas. Deja reposar 15 minutos y enjuaga. Ideal para grifos, vidrios y mamparas.

Corta un limón por la mitad, añade sal y frótalo sobre las manchas. Deja reposar 15 minutos y enjuaga. Ideal para grifos, vidrios y mamparas. Productos comerciales: Usa un limpiador antisarro. Estos, están diseñados para eliminar residuos minerales sin dañar las superficies. Aplícalos regularmente para mantener el brillo del baño.

Usa un limpiador antisarro. Estos, están diseñados para eliminar residuos minerales sin dañar las superficies. Aplícalos regularmente para mantener el brillo del baño. Seca las superficies: Después de bañarte, pasa una toalla por los azulejos, vidrios y llaves. Evita la acumulación de agua y la formación de sarro.

Después de bañarte, pasa una toalla por los azulejos, vidrios y llaves. Evita la acumulación de agua y la formación de sarro. Ventila el baño: Abre las ventanas o prende el extractor después de ducharte. Reduce la humedad y previene el moho y las manchas blancas.

Foto: Pixabay

Tips extra para prevenir el sarro

Instala filtros para reducir la dureza del agua.

Limpia tus tuberías con frecuencia.

No dejes el agua estancada en lavabos o regaderas.

Con estos sencillos trucos, tu baño se mantendrá limpio, libre de cal y con un aroma fresco todos los días.

Mantener un baño libre de sarro y cal solo requiere constancia: una limpieza regular, buena ventilación y el uso de productos adecuados, sean naturales o comerciales. Con estos cinco consejos, cualquier baño puede conservar su brillo y frescura por más tiempo.

