El secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma, aseguró que no han sentido el “apapacho”, ni del Gobierno capitalino ni de la dirigencia estatal de Morena, para ver si van a construir juntos o no, por lo que actualmente no tienen ninguna relación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el pevemista sostuvo que han buscado al dirigente de Morena en la Ciudad, Héctor Díaz Polanco, y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, desde hace bastantes meses, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta.

“Yo no he tenido ningún acercamiento, ninguna invitación, hemos buscado a Díaz Polanco hace mucho; entonces, es difícil pretender llevar una alianza sin haber tenido contacto con quienes conformamos la posible alianza. Lo único que digo es que tenemos una extraordinaria relación con Xóchitl Bravo, extraordinaria; tenemos una relación como institucional con Gobierno; con la jefa de Gobierno, ni el coordinador Manuel Talayero ni un servidor como dirigente hemos tenido una reunión con ella en un año y medio, ni una reunión. Hemos tenido pláticas con César Cravioto para temas legislativos, pero como partido no hemos tenido ninguna”, precisó.

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Y añadió: “Todas las iniciativas que ha presentado la jefa de Gobierno, el Partido Verde las ha apoyado y las seguiremos apoyando si creemos que lo que presenta es bueno para la ciudadanía, no somos mercenarios de la política. Lo que sí es que a nivel institucional, pues no ha habido comunicación, no ha habido un levantamiento de mano, no ha habido ese apapacho para ver si queremos construir o no, porque a lo mejor se hace la mesa y después de la mesa se decide no ir en alianza”.

Sesma confió en que este distanciamiento con la jefa de Gobierno y con la dirigencia de Morena no sean por su apoyo público que brindó en 2024 a Omar García Harfuch para convertirse en candidato a la Jefatura de Gobierno.

Dijo que el Gobierno capitalino debe hacer una introspección, pues la Ciudad es complicada “y no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

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El también diputado local destacó que jamás van a estar cerrados a la alianzas; “sin embargo, no vamos a estar esperando ese llamado, tenemos que hacer lo propio, nuestra individualidad, nuestra autonomía como institución nos obliga a no ver hipótesis de acciones futuras inciertas. Hoy tenemos el presente y nos mandata a construir un partido que vaya solo”.

“En la Ciudad no hay interés aparente de entablar un diálogo”

El comisionado político nacional del PT en Asuntos Electorales, Ernesto Villarreal, aseguró que la dirigencia de Morena en la Ciudad de México aparentemente no tienen interés en entablar diálogo con ellos, por lo que actualmente no tienen ninguna relación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el también diputado local precisó que su partido está a favor de las alianzas, aunque dijo que están preparados para cualquier escenario en 2027 y adelantó que en caso de ir en coalición pedirían, como mínimo, lo mismo que en 2024, es decir, una alcaldía y ocho diputaciones (cuatro locales y cuatro federales) como actualmente tienen.

“En honor a la verdad, no hay relación ni buena ni mala con Morena, porque no hay ninguna relación. No hay un contacto entre las dirigencias de los partidos; sin embargo, como es público, a nivel nacional hay una relación que se ha estado construyendo y avanzando, hay una intención de coalición para el año 2027 en lo federal y con la llegada de nuestra aliada histórica, Citlalli Hernández, se fortalece esta alianza a nivel nacional, y en la Ciudad, pues no es que haya mala relación, simplemente no ha habido aparente interés de la dirección en entablar un diálogo con el Partido del Trabajo”, sostuvo.

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Precisó que este miércoles se instalará la Mesa de Alianzas, Negociaciones y Candidaturas de la coalición nacional. “Yo espero que eso atraiga lo que vaya a suceder aquí en la Ciudad”, especificó.

Resaltó que existe una extraordinaria relación con los diputados locales de Morena y el PVEM en el Congreso capitalino y recordó que el PT ha sido, desde hace muchos años, impulsor de una política de alianzas en la Ciudad, aunque no le favorezcan al 100%, pues como bastión de las izquierdas tienen una obligación de mantener la unidad para que no se vuelvan a repetir escenarios como el de 2021, cuando la oposición ganó la mitad de la Ciudad.

“El PT ha antepuesto una alianza programática sobre, digamos, un fondo de ideas, más que un tema de interés de posiciones, etcétera, pero, pues, estaríamos esperando también cuál es el interés porque podemos tenerlo nosotros ¿no lo tienen ellos? no lo sabemos, y quizá ahora que se instale la mesa nacional pudiéramos ser convocados también los estados a ver cuáles son los planteamientos”, aseveró.

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Apuntó que el PT participaría en una alianza para 2027 siempre y cuando se respete a todos los partidos y sea una coalición justa.

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