La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó una nueva jornada de bacheo en las colonias Obrera y Doctores.

La edil tomó pala en mano y, junto a cuadrillas de trabajadores y vecinos, encabezó una nueva jornada de “Bachéale” que en apenas unas horas permitió atender 248 baches.

La intervención permitió mejorar cerca de 300 metros lineales de vialidades, lo equivalente a casi tres calles completas, en zonas donde los reportes vecinales señalaban afectaciones constantes a la circulación y riesgos para peatones y automovilistas.

“Luego dicen que solo hago TikToks, pero a ver que se vengan a parar a los 30 grados de la Doctores y la Obrera”, señaló durante la jornada bajo el sol de mediodía en calles de la Obrera.

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Las acciones se concentraron en puntos previamente identificados por vecinas y vecinos, lo que permitió atender directamente zonas con mayor deterioro. Durante la jornada, habitantes de ambas colonias se integraron a las cuadrillas y formaron parte de los trabajos para el mejoramiento de su entorno.

“Nos echan muchas porras, me pone muy contenta y me dan ganas de seguir, pero más fuerte de lo que estas”, expresó la alcaldesa.

Rojo de la Vega reconoció las limitaciones presupuestales para atender de fondo el estado de las vialidades, pero subrayó que su administración continuará buscando alternativas para dar resultados a quienes confían en ella: las y los vecinos. “Qué más quisiera yo que repavimentar estas calles, pero no hay dinero que alcance, así que hay que buscar el cómo sí y acabar con estos hoyos, y esta es la manera”.

La alcaldía informó que estas jornadas continuarán en distintas colonias como parte de una estrategia permanente para atender reportes ciudadanos y mejorar las condiciones de movilidad en el día a día.

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