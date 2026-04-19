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Cientos de ciclistas formaron una gran bicicleta en el Zócalo capitalino previo a la inauguración de la .

Desde temprana hora, decenas de bikers llegaron a la Plaza de la Constitución y comenzaron a colocarse para darle forma a la gran bicicleta que pudo ser admirada por decenas de personas.

Luego de darle forma a la bici monumental, los ciclistas se alistaron para salir a rodar por esta nueva ciclovía que fue construida sobre Calzada de Tlalpan.

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Durante esta inauguración formal, la jefa de Gobierno, , dejó claro que “Calzada de Tlalpan es de todos”.

Al pronunciar un pequeño discurso en el , antes de dar el banderazo de salida a una gran rodada ciclista, la Mandataria precisó que la construcción de ciclovías no es fácil, y ha provocado muchas resistencias, pero dijo que esa es la lucha y esa es la transformación de mentalidad que quieren.

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mahc/rmlgv

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