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Cientos de ciclistas formaron una gran bicicleta en el Zócalo capitalino previo a la inauguración de la ciclovía La Gran Tenochtitlán.
Desde temprana hora, decenas de bikers llegaron a la Plaza de la Constitución y comenzaron a colocarse para darle forma a la gran bicicleta que pudo ser admirada por decenas de personas.
Luego de darle forma a la bici monumental, los ciclistas se alistaron para salir a rodar por esta nueva ciclovía que fue construida sobre Calzada de Tlalpan.
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Durante esta inauguración formal, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dejó claro que “Calzada de Tlalpan es de todos”.
Al pronunciar un pequeño discurso en el Zócalo capitalino, antes de dar el banderazo de salida a una gran rodada ciclista, la Mandataria precisó que la construcción de ciclovías no es fácil, y ha provocado muchas resistencias, pero dijo que esa es la lucha y esa es la transformación de mentalidad que quieren.
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mahc/rmlgv
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