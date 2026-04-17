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Este domingo 19 de abril se inaugurará la ciclovía la Gran Tenochtitlan en Calzada de Tlalpan para lo que se realizará una Bici Rodada desde el Zócalo capitalino hasta el Kiosco Huipulco.
La cita será a las 08:00 horas en el Zócalo, donde previo al arranque de la rodada programada a las 09:30 horas, se formará una bicicleta monumental con las y los asistentes.
Posteriormente el recorrido avanzará por avenida Pino Suárez y Calzada de Tlalpan, hasta llegar al kiosco de Huipulco alrededor de las 10:45 horas.
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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó a través de sus redes sociales que esta iniciativa busca fomentar la movilidad activa en la capital.
“La Ciudad de México le apuesta a la movilidad activa, le apuesta al deporte, le apuesta a este tipo de movilidad”, expresó en un video.
La ciclovía La Gran Tenochtitlán tuvo un costo de más de 187 millones; su construcción, que se prolongó por casi siete meses, estuvo a cargo de siete empresas.
Clara Brugada anuncia apertura de Ciclovía Calzada de Tlalpan el 19 de abril; habrá mega rodada desde el Zócalo hasta Periférico
afcl
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