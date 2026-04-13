La jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se comprometió a otorgar apoyos económicos hasta por 20 mil pesos a quienes obtengan medallas durante su participación en la Olimpiada Nacional de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) 2026.

Por ejemplo, quien logre una medalla de oro tendrá un premio de 20 mil pesos; quien gane plata, obtendrá 15 mil pesos, y los de bronce, se llevarán 10 mil pesos.

“No se trata sólo de dar un apoyo ya que obtuvieron el triunfo, sino es apoyarlos permanentemente para obtener el triunfo, y esto significa que vamos a organizar un apoyo, sí a los seleccionados, pero quiero apoyar de manera permanente a todos los deportistas. Vamos a organizarnos en la ciudad para que tengamos a nuestros mejores deportistas becados de manera permanente”, expresó.

Este domingo en el Auditorio de la Utopía Mixiuhca, en la alcaldía de Iztacalco, al abanderar al grupo de deportistas, Clara Brugada precisó que su gobierno difundirá los méritos deportivos de quienes participarán en la justa deportiva este año, con el propósito de que la gente conozca a sus atletas.

La mandataria capitalina abanderó la delegación de más de mil atletas que representará con orgullo a la Ciudad de México en 46 disciplinas en la Olimpiada Nacional.

Entre las disciplinas en las cuales competirán los atletas capitalinos están: ajedrez, aguas abiertas, atletismo, bádminton, breaking, basquetbol 3x3, basquetbol 5x5, beisbol, beisbol 5, boliche, boxeo, canotaje, ciclismo, clavados, escalada deportiva, esgrima, frontón, gimnasia, entre otros.

Además, Clara Brugada anunció que las 100 Utopías comprometidas en su administración contarán con infraestructura para la práctica de 46 disciplinas, y un espacio, del total, será de alto rendimiento para los atletas destacados en la capital.

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