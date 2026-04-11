A días de que la ciclovía La Gran Tenochtitlan sea inaugurada por el Gobierno capitalino, la infraestructura presenta señalética despintada, macetas rotas y los autos invaden el carril ciclista.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se observó que hay señalética despintada por el paso del tiempo y descuidada. También cuenta con plantas destruidas o secas en el trazo cercano entre las estaciones del Metro General Anaya y Tasqueña.

Además, se detectó que camiones, motocicletas y carros particulares continúan aparcando en el carril exclusivo. Incluso algunas unidades permanecieron estacionadas por más de 30 minutos.

También se observaron baches con acumulación de agua y lodo por las lluvias.

“Creo que falta cultura y cómo va a ser la convivencia con camiones y autos. Aún no han explicado cómo opera lo que pusieron para dejar pasar a la bici y nosotros como pasajeros tomar el camión”, dijo Julio López.

“Si hay que sortear este bache, hay que estar a las vivas. Pareciera que no importa, pero al paso de la bicicleta si es incómodo. Si es para preguntarse cómo estará cuando llueva en junio o julio, que pegan duro las lluvias”, refirió René Sánchez.

“Ya se ve descuidada y aún ni es inaugurada. Espero que el gobierno le dé mantenimiento, y sobre todo, cuide que se respete el carril”, señaló Cinthia López.

El miércoles, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que la ciclovía comenzará a operar de manera oficial el 20 de abril.

La construcción la realizó la Secretaría de Obras y tuvo un costo de más de 187 millones, a cargo de siete empresas.

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