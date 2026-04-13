La jefa de gobierno, Clara Brugada anunció la apertura este 19 de abril, de la Ciclovía La Gran Tenochtitlan sobre calzada de Tlalpan, con una rodada ciclista y la configuración de una mega bicicleta con los asistentes en el Zócalo capitalino.

En sus redes sociales, la mandataria capitalina invitó a la ciudadanía a utilizar la bicicleta y acudir este domingo 19 de abril a la mega rodada que arrancará a las 08:30 horas del Zócalo Capitalino y cruzará la ciclovía Tlalpan que culmina hasta Periférico.

“Estamos muy contentos porque ya se va a inaugurar, y es este domingo vamos a hacer una rodada, la gran rodada que va a ocupar todo calzada de Tlalpan, que va a salir desde las 08:30 de la mañana del Zócalo”, dijo.

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Acompáñanos este domingo 19 de abril a las 8:00 horas a cruzar la ciudad sobre dos ruedas. Recorreremos toda la Calzada de Tlalpan hasta llegar al corazón de nuestra capital y en el Zócalo, ¡haremos historia juntos con la bici monumental!



Rodemos por la Gran Tenochtitlán hacia… pic.twitter.com/tJt4KwQ4Zb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 13, 2026

“Antes vamos a formar una bicicleta enorme en el Zócalo con todos nosotros. Y este es un mensaje de que la Ciudad de México le apuesta a la movilidad activa, al deporte, a este tipo de movilidad que nos ayuda a transformar nuestras vidas y a transformar a la ciudad. Es una movilidad sustentable”, sostuvo.

La mandataria capitalina invitó a acudir con su bicicleta, ya que se va dibujar una bicicleta enorme con los asistentes en el Zócalo.

A través de un dron se podrá ver la bicicleta monumental que se configure con los asistentes sobre la plancha del Zócalo. “Esperamos que sean miles y miles en esta gran rodada, con la que vamos a inaugurar la ciclovía de Calzada de Tlalpan”, concluyó.

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pjm