La jefa de Gobierno, Clara Brugada, se comprometió a otorgar apoyos económicos hasta por 20 mil pesos para quienes alcancen medallas en la Olimpiada Nacional de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) 2026. Además de que las 100 Utopías comprometidas en su administración contarán con infraestructura para la práctica de 46 disciplinas y una Utopía en específico de Alto Rendimiento para los atletas destacados en la capital.

Este domingo en el Auditorio de la Utopia Mixiuhca señaló que su gobierno difundirá los méritos deportivos de quienes representarán en la justa deportiva este año, con el fin de que la gente conozca a sus atletas.

Clara Brugada anuncia apoyos a medallistas; otorgará hasta 20 mil pesos a ganadores en la Olimpiada Nacional 2026. Foto: Especial.

"Hoy venimos a abanderarlos a ustedes, a los deportistas que van a competir en la Olimpiada Nacional que promueve la Conade, en las 46 disciplinas deportivas", indicó al referir que este evento se trata de uno de los más esperados por los jóvenes deportistas de las categorías infantil y juvenil en la capital.

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Los apoyos económicos se otorgarán a todos los seleccionados que ganen medalla de oro por un monto de 20 mil pesos, los de medalla de plata de 15 mil pesos, y los de presea de bronce de 10 mil pesos.

Clara Brugada anuncia apoyos a medallistas; otorgará hasta 20 mil pesos a ganadores en la Olimpiada Nacional 2026. Foto: Especial.

"No se trata sólo de dar un apoyo ya que obtuvieron el triunfo, si no es apoyarlos permanentemente para obtener el triunfo, y esto significa que vamos a organizar un apoyo, sí a los seleccionados, pero quiero apoyar de manera permanente a todos los deportistas. Vamos a organizarnos en la ciudad para que tengamos a nuestros mejores deportistas becados de manera permanente", expresó.

La mandataria abanderó la delegación de más de mil atletas que representará con orgullo a la Ciudad de México en 46 disciplinas en la Olimpiada Nacional.

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Asimismo, agregó que también se considerará un apoyo para entrenadoras y entrenadores, pues subrayó que la labor para formar campeonas y campeones también debe reconocerse.

"Vamos a construir la Utopía de Alto rendimiento de la ciudad, en donde sea especialmente para ustedes, para los que han logrado sobresalir, que han logrado destacar y que necesitamos apoyar (...) y uno para que se incorpore a la población y otro para fortalecer a nuestros deportistas" en ciernes, explicó.

Clara Brugada anuncia apoyos a medallistas; otorgará hasta 20 mil pesos a ganadores en la Olimpiada Nacional 2026. Foto: Especial.

"Quiero que se vayan muy contentos a esta gesta deportiva, que se vayan a las olimpiadas pensando y actuando en consecuencia como los mejores deportistas que son. Y para todo lo que requieran tienen aquí a su gobierno para apoyarlos”, aseguró.

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Javier Hidalgo Ponce, próximo titular de la Secretaría del Deporte, refirió a los atletas que la Olimpiada que vivirán será inolvidable y la recordarán por siempre y añadió que están en la edad en la que se forjan los valores y un proyecto de vida, por lo que deben aprender a ganar y ser humildes en el triunfo, así como a perder y ser capaces de levantarse y de nunca darse por vencidos.

Javier Peralta, director del Instituto del Deporte, señaló que el uniforme que a partir de hoy portarán los atletas seleccionados no sólo es un conjunto deportivo, sino que es la identidad que los hace acreedores a la ciudad y que también los convierte en embajadores de la paz, portadores de valores: el juego limpio, la disciplina, la solidaridad y la perseverancia.

Clara Brugada anuncia apoyos a medallistas; otorgará hasta 20 mil pesos a ganadores en la Olimpiada Nacional 2026. Foto: Especial.

Señaló que las atletas capitalinas competirán en ajedrez, aguas abiertas, atletismo, bádminton, breaking, básquetbol 3x3, basketball 5x5, béisbol, béisbol 5, boliche, boxeo, canotaje, ciclismo, clavados, escalada deportiva, esgrima, frontón, gimnasias, golf, handball, jiu-jitsu, judo, karate.

También en levantamiento de pesas, luchas asociadas, natación, patines sobre ruedas, pentatlón moderno, remo, rodeo, rugby 7, squash, fútbol, surfing, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro deportivo, tiro con arco, triatlón, voleibol, voleibol de playa y waterpolo.

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