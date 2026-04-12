Tras el término de las vacaciones, este lunes se prevé el regreso a clases de la mayoría de estudiantes en la Ciudad de México por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará un operativo vial con 14 mil policías.

Desde las primeras horas del lunes 13 de abril de 2026, los efectivos de la SSC iniciarán con las labores para salvaguardar el regreso a clases de los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas y privadas de las 16 alcaldías de la capital, los padres de familia, así como del personal docente, maestros y administrativo.

“Las acciones preventivas iniciarán a partir de las 06:00 horas, en las que los policías sectoriales, de la Policía Bancaria e Industrial, Policía Auxiliar, de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de la Dirección de Seguridad Escolar, de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito se desplegarán en los accesos, calles aledañas y avenidas principales de los planteles educativos”, detalló la SSC.

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Indicó que los uniformados estarán apoyados de mil 367 vehículos oficiales, 15 motocicletas, cinco grúas, 25 ambulancias, 12 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y tres aeronaves de los Cóndores que realizarán sobrevuelos de prevención y vigilancia en apoyo al personal en tierra.

Reforzarán seguridad con cámaras de videovigilancia

Asimismo, para reforzar las acciones de seguridad, los operadores de los Centros de Comando y Control (C2), y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, apoyarán a los efectivos mediante el monitoreo constantes de los cruces de tránsito y agilizar la circulación donde se presente algún congestionamiento vial, derivado del incremento significativo del tráfico vehicular.

Además, policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito, garantizarán la movilidad tanto vehicular como peatonal, para facilitar la llegada de los alumnos a sus escuelas, de igual manera, orientarán a los automovilistas a fin de evitar una infracción por estacionarse en lugares prohibidos en las zonas escolares que puedan generar disminución a la capacidad vial, contraviniendo el Reglamento de Tránsito.

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En dicho dispositivo, se realizarán patrullajes preventivos para cubrir las rutas de transporte de servicio público hacia los planteles escolares, en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús, Tren Ligero, Sistema de Transportes Eléctricos y Red de Transporte de Pasajeros.

Para más información, alternativas viales o solicitudes de auxilio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pone a disposición de la ciudadanía las cuentas de redes sociales en X, Facebook y Tik Tok de la SSC, el Centro de Orientación Vial (@OVIALCDMX) y la Unidad de Contacto del Secretario (@UCS_GCDMX).

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