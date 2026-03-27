Semana Santa 2026: ¿cuándo es el regreso a clases tras las vacaciones?; esto dice el calendario SEP

El periodo vacacional de Semana Santa representa uno de los descansos más esperados dentro del calendario escolar en México. Tras dos semanas de pausa en las actividades académicas, la comunidad estudiantil, docente y administrativa se prepara para retomar las labores correspondientes al último tramo del año lectivo.

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa, según el calendario de la SEP?

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El calendario oficial y la estructura del descanso primaveral

La organización del ciclo escolar 2025-2026 detalla que el periodo de asueto comprende del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril. Esta distribución permite que tanto alumnos como profesores cuenten con diez días hábiles de descanso, sin contar los fines de semana previos y posteriores. Según lo estipulado en el acuerdo 05/06/24 (publicado originalmente en el Diario Oficial de la Federación para ciclos vigentes), la autoridad educativa mantiene la facultad de ajustar estos días para garantizar el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos.

Es importante señalar que, aunque el calendario es nacional, existen ciertos procesos administrativos que ocurren de forma paralela.

No obstante, la fecha de regreso es inamovible para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. La SEP enfatiza que este retorno marca el inicio de la fase de consolidación de aprendizajes previa a la evaluación final del ciclo.

En este periodo vacacional los alumnos gozarán de 17 días de descanso. Foto: Pixabay

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Tras el regreso el 13 de abril, el calendario escolar aún contempla algunas fechas de suspensión por sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE) y días de descarga administrativa.

El ciclo escolar actual (en su fase 2025-2026) tiene previsto su fin de actividades ordinarias durante el mes de julio, lo que convierte a este regreso tras la Semana Santa en el "último estirón" académico para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

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