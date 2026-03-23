Calendario SEP 2025-2026: ¿habrá clases el viernes 27 de marzo?; aquí te lo decimos

A pocos días de que comiencen las vacaciones de Semana Santa para los alumnos de kínder, primaria y secundaria, algunos papás y tutores se han preguntado si el próximo viernes 27 de marzo habrá clases; por lo que a continuación te lo decimos.

¿Hay clases el viernes 27 de marzo? Esto se sabe. Foto: Pixabay

¿Habrá clases el viernes 27 de marzo? Esto dice la SEP

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo 2025-2026, el viernes 27 de marzo no habrá clases para estudiantes de nivel básico. Esto se debe a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), una jornada destinada a la organización interna, evaluación y planeación académica por parte de docentes y directivos.

Calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Foto: Calendario Escolar SEP

¿Cuándo empiezan las vacaciones de Semana Santa 2026?

Según la SEP, las vacaciones de Semana Santa 2026 comenzarán el lunes 30 de marzo. El calendario marca que el receso concluirá el 10 de abril, por lo que el regreso a las aulas está programado para el lunes 13.

Vacaciones Semana Santa. Foto: Pixabay

En total, el periodo de descanso se extenderá considerablemente, por lo que alumnos de nivel básico tendrán 17 días sin clases, convirtiéndose en uno de los descansos más largos y esperados por miles de estudiantes.

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Puentes y días sin clases en lo que resta de 2026

Tras las vacaciones de Semana Santa, aún quedan varias fechas clave de descanso para estudiantes de educación básica. Estos son los días marcados por la SEP como suspensiones oficiales:

1 de mayo de 2026

5 de mayo de 2026

15 de mayo de 2026

29 de mayo de 2026

26 de junio de 2026

3 de julio de 2026

En el caso del 1 de mayo, hasta el momento no se ha confirmado un posible megapuente que lo conecte con el 5 de mayo.

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