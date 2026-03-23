Pensión Bienestar: ¿a qué letra le toca pago HOY, 23 de marzo?; consulta aquí

La entrega de los apoyos económicos correspondientes a las Pensiones para el Bienestar, está a punto de llegar a su fin en todo el país.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, dirigida por Ariadna Montiel Reyes, la dispersión de estos recursos, que cubren el periodo de marzo-abril de 2026, culminará el próximo jueves 26 de marzo, alcanzando la cobertura total de beneficiarios.

Este apoyo, que contempla a millones de derechohabientes alrededor de la República, pertenece a los programas sociales impulsados por el gobierno federal, que pretenden brindar soporte económico a diversos grupos vulnerables de la población, como:

Pensión para Adultos Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para Personas con Discapacidad

Programa para Madres Trabajadoras

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Foto: El Universal

¿A qué letra le toca pago HOY, 23 de marzo?

La Secretaría del Bienestar ha continuado con su sistema de pagos escalonado, el cual tiene como objetivo evitar aglomeraciones excesivas en sucursales del Banco del Bienestar, por lo que las dispersiones se depositan dependiendo de la primera letra del apellido de los derechohabientes.

Este lunes 23 de marzo recibirán su pago aquellas personas cuyo primer apellido comience con la letra "R". El pago a estos beneficiarios comenzó el pasado viernes 20 de marzo, sin embargo, debido a la cantidad de población inscrita a los programas con un apellido con la letra "R", se designó una segunda fecha para la entrega de recursos.

En los próximos días el calendario de pagos continuará de la siguiente manera:

Martes 24 de marzo: " S "

de marzo: " " Miércoles 25 de marzo: " T , U " y " V "

de marzo: " , " y " " Jueves 26 de marzo: "W, X, Y" y "Z"

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Calendario de pagos de pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

Es importante recordar que los depósitos de estos programas se realizan directamente a las Tarjetas del Bienestar de cada beneficiario.

Se puede disponer del recurso retirándolo en cualquier cajero —sin embargo, los que no correspondan al Banco del Bienestar podrían cobrar comisiones por el retiro de dinero— o pagando directamente con la tarjeta en negocios y sucursales que acepten este tipo de pago.

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