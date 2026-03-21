¿Cómo corregir los datos en tu acta de nacimiento?; consulta aquí el proceso

En México, el acta de nacimiento es un documento oficial emitido por el Registro Civil que sirve para garantizar el derecho a la identidad, acreditar la existencia legal de una persona y acceder a servicios de salud, educación y diversos trámites gubernamentales.

Por ello, mantener este documento en forma es fundamental. El proceso para realizar un ajuste o corrección en los datos recabados en el acta oficial puede realizarse de manera presencial o en línea, dependiendo si el error es en la captura digital en el sistema o en el acervo registral.

¿Cómo corregir los datos del acta de nacimiento?

Para corregir errores de captura en el Sistema Nacional de Registro de Identidad, como lo son errores ortográficos o de transcripción, puedes realizar el proceso de manera presencial o en línea de manera gratuita, a través del sitio de Corrección de Extractos de Actas del Estado Civil.

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Paso a paso: cómo tramitar el acta de nacimiento digital. Imagen: Unsplash

Para realizar la corrección en el portal digital de manera gratuita, el solicitante deberá acceder a https://correccionesextracto.rcivil.cdmx.gob.mx/ para iniciar con el trámite. Una vez dentro, da clic en "Iniciar" e inicia sesión con la Llave CDMX Expediente.

Luego captura la información solicitada y verifica que los datos ingresados sean correctos. Posteriormente u servidor público realizará la revisión de la solicitud y se te notificará mediante correo electrónico si ha sido aprobada o rechazada; dependiendo el caso se te informarán los pasos a seguir.

Por otro lado, si el error es por enmienda, es decir, en el libro original del Registro Civil, como un nombre mal escrito, una fecha errónea o un dato que afecte la identidad, el trámite es de aclaración administrativa y requiere la intervención de la Oficina Central del Registro Civil.

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Foto: Especial

Para ello, el solicitante deberá acudir a la Dirección General del Registro Civil de la entidad federativa correspondiente, mediante cita previa en correcionactas.rc@cdmx.gob.mx. En la Ciudad de México, ésta se ubica en Arcos de Belén 19, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, con un costo de 780 pesos.

¿Qué se necesita para realizar la corrección?

Acta de nacimiento certificada o extracto que contenga el error, de reciente expedición en original y copia.

o que contenga el error, de reciente expedición en original y copia. Identificación oficial vigente del solicitante (credencial para votar INE, pasaporte, cédula profesional o tarjeta de residencia).

del solicitante (credencial para votar INE, pasaporte, cédula profesional o tarjeta de residencia). CURP del solicitante.

del solicitante. Documentos de acreditación que demuestren el dato correcto, como título profesional, carnet, cartilla de vacunación, boletas de calificación o cartilla militar.

que demuestren el dato correcto, como título profesional, carnet, cartilla de vacunación, boletas de calificación o cartilla militar. Comprobante de domicilio en copia y original (recibo de luz o de agua).

en copia y original (recibo de luz o de agua). Comprobante de pago de "Rectificación de actas por enmienda".

Finalmente, los horarios de atención de la Oficina Central de Registro Civil son de 8:00 a 16:00 horas.

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