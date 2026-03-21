¿Cómo corregir los datos en tu acta de nacimiento?; consulta aquí el proceso

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En México, el acta de nacimiento es un documento oficial emitido por el Registro Civil que sirve para garantizar el derecho a la identidad, acreditar la existencia legal de una persona y acceder a servicios de salud, educación y diversos trámites gubernamentales.
Por ello, mantener este documento en forma es fundamental. El proceso para realizar un ajuste o corrección en los datos recabados en el acta oficial puede realizarse de manera presencial o en línea, dependiendo si el error es en la captura digital en el sistema o en el acervo registral.
¿Cómo corregir los datos del acta de nacimiento?
Para corregir errores de captura en el Sistema Nacional de Registro de Identidad, como lo son errores ortográficos o de transcripción, puedes realizar el proceso de manera presencial o en línea de manera gratuita, a través del sitio de Corrección de Extractos de Actas del Estado Civil.
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Para realizar la corrección en el portal digital de manera gratuita, el solicitante deberá acceder a https://correccionesextracto.rcivil.cdmx.gob.mx/ para iniciar con el trámite. Una vez dentro, da clic en "Iniciar" e inicia sesión con la Llave CDMX Expediente.
Luego captura la información solicitada y verifica que los datos ingresados sean correctos. Posteriormente u servidor público realizará la revisión de la solicitud y se te notificará mediante correo electrónico si ha sido aprobada o rechazada; dependiendo el caso se te informarán los pasos a seguir.
Por otro lado, si el error es por enmienda, es decir, en el libro original del Registro Civil, como un nombre mal escrito, una fecha errónea o un dato que afecte la identidad, el trámite es de aclaración administrativa y requiere la intervención de la Oficina Central del Registro Civil.
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Para ello, el solicitante deberá acudir a la Dirección General del Registro Civil de la entidad federativa correspondiente, mediante cita previa en correcionactas.rc@cdmx.gob.mx. En la Ciudad de México, ésta se ubica en Arcos de Belén 19, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, con un costo de 780 pesos.
¿Qué se necesita para realizar la corrección?
- Acta de nacimiento certificada o extracto que contenga el error, de reciente expedición en original y copia.
- Identificación oficial vigente del solicitante (credencial para votar INE, pasaporte, cédula profesional o tarjeta de residencia).
- CURP del solicitante.
- Documentos de acreditación que demuestren el dato correcto, como título profesional, carnet, cartilla de vacunación, boletas de calificación o cartilla militar.
- Comprobante de domicilio en copia y original (recibo de luz o de agua).
- Comprobante de pago de "Rectificación de actas por enmienda".
Finalmente, los horarios de atención de la Oficina Central de Registro Civil son de 8:00 a 16:00 horas.
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