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Este lunes 23 de marzo comienza el nuevo registro para obtener la , uno de los programas del Bienestar implementado por el Gobierno de la presidenta y destinado a garantizar los derechos de este grupo de la población.

Este apoyo económico consiste en un bimestrales que se otorgan de forma directa y sin intermediarios a través de depósitos a la tarjeta del Banco del Bienestar que otorgan a las y los beneficiados.

En la conferencia de prensa de la Presidenta, el pasado 16 de marzo, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que se abriría este nuevo registro entre el 23 de marzo y hasta el 29 de este mismo mes. Consulta aquí el calendario para conocer las fechas de registro:

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Calendario de registro para pensiones a personas con discapacidad

El registro para obtener el apoyo económico se realizará en orden alfabético, según la primera letra del apellido:

  • Lunes 23 de marzo: A, B, C
  • Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H
  • Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M
  • Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R
  • Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Sábado 28 de marzo: Todas las letras
  • Domingo 29 de marzo: Todas las letras

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Documentos para el registro de Pensión Bienestar de Personas con Discapacidad

Los documentos que las personas beneficiarias deben presentar en los módulos de registro son:

  • Identificación oficial vigente con fotografía
  • CURP
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)
  • Certificado médico que acredite discapacidad permanente
  • Teléfono de contacto

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Horario de registro y a quiénes aplica

El registro se llevará a cabo en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de manera presencial en los módulos del Bienestar que puedes ubicar a través del portal oficial de la .

Dicha pensión está dirigida a quienes tengan una discapacidad permanente y tengan de entre 0 a 64 años de edad o bien, de 0 a 29 años en estados como Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Para los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, el registro aplica en el rango de edad hasta los 64 años.

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