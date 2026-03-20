Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, reconoció a las mujeres de Quintana Roo por conservar la cultura, la lengua y la identidad.

Durante la asamblea del programa Mujeres Bienestar, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Felipe Carrillo Puerto, Montiel Reyes garantizó que seguirá el proyecto de nación de la autonombrada Cuarta Transformación: “Por el bien de todos, primero los pobres y primero las mujeres”.

Al acusar que por muchos años se invisibilizó a las mujeres, la secretaria de Bienestar mencionó que en 2018 llegaron los Programas de Bienestar “que hacen justicia y combaten la pobreza y desigualdad de las comunidades”.

Lee también La montaña de Guerrero registra 168 feminicidios desde 2014, revela informe; persiste el matrimonio forzado infantil

Indicó que en Quintana Roo, casi 30 mil mujeres reciben la Pensión Mujeres Bienestar que se suman a las 3 millones de todo el país reciben este beneficio.

“Esta pensión es fruto de la lucha de todas las mujeres, por generaciones enteras, que su trabajo que fue invisible. Sepan que hoy se los reconoce nuestra presidenta. Así como la milpa sostiene la vida de nuestras comunidades, el esfuerzo de ustedes sostiene por venir de la nación.

“Ante ustedes reiteramos que vamos a seguir trabajando por cumplir el hermoso ideal de nuestro proyecto de nación: que por el bien de todos primero, los pobres y primero las mujeres”, expreso Montiel.

Lee también Brugada plantea creación de fondo de apoyo económico para artistas de CDMX; persisten desigualdades hacia mujeres, señala

Mujeres llama a unirse a Tejedoras de la Patria

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres, aseguró que en el “segundo piso de la transformación”, “el acento colocado a transformar la vida de las mujeres lo palpamos todos los días”.

Hernández hizo un llamado a las mujeres de Quintana Roo a acercarse a los Centros Libre y a unirse a la red nacional de Tejedoras de la Patria.

La gobernadora Mara Lezama dijo que la pensión Mujeres Bienestar “es un acto de justicia” y agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo para Quintana Roo.

Lee también Integran 20 mujeres el grupo Blonae para neutralizar explosivos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm