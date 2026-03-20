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La presidenta firmó el decreto que declara de interés público el turismo comunitario en México, una estrategia que busca preservar el patrimonio biocultural del país y generar bienestar económico directo para las comunidades indígenas y afromexicanas.

Durante un acto público en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, la mandataria explicó que el turismo comunitario reconoce a los pueblos originarios como protagonistas del desarrollo turístico, al permitir que visitantes conozcan la vida, cultura, tradiciones y territorio de las comunidades desde su propia organización social.

Señaló que este modelo representa “el turismo del México profundo”, enfocado en fortalecer la identidad cultural y distribuir los beneficios económicos directamente entre las poblaciones locales.

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La presidenta destacó que el decreto no sólo implica reconocimiento legal, sino también recursos y promoción para impulsar proyectos turísticos administrados por las propias comunidades.

Subrayó que el objetivo es que el turismo contribuya al desarrollo económico sin perder la esencia cultural ni el cuidado del entorno natural.

Por su parte, Sebastián Ramírez Mendoza, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), explicó que el turismo comunitario consiste en un modelo donde las comunidades participan en la planeación, operación y beneficios de los destinos turísticos, mediante esquemas de gobernanza colectiva que integran autoridades, organizaciones civiles, academia y habitantes locales.

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Detalló que Fonatur invertirá recursos para fortalecer infraestructura y equipamiento en destinos comunitarios, comenzando con Maya Ka'an, en Quintana Roo, además de proyectos en Yucatán y Oaxaca, con el propósito de redistribuir la derrama económica del turismo hacia las comunidades y promover un desarrollo sustentable.

El decreto firmado, indicaron que establece así una nueva política turística centrada en la conservación ambiental, la preservación cultural y la generación de ingresos para los pueblos originarios, colocando a las comunidades en el centro del desarrollo turístico nacional.

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cdm

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