La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el proceso de revocación de mandato del Ejecutivo federal podrá discutirse hasta enero de 2027, conforme a lo establecido en la Constitución, y subrayó que este mecanismo no es automático ni obligatorio, sino que debe solicitarse mediante la recolección de firmas ciudadanas.

La Mandataria federal explicó que su Plan B busca únicamente ajustar los tiempos en los que puede realizarse este ejercicio democrático y permitir que el titular del Ejecutivo pueda expresarse públicamente sobre el proceso.

“La Constitución dice actualmente que el Ejecutivo federal o un porcentaje de firmas pueden solicitar la revocación de mandato del Ejecutivo federal en el cuarto año de gobierno. Desde que lo envió el presidente López Obrador se planteó que pudiera ser en el tercer año de gobierno; lo que estamos planteando nosotros es que sea en el tercer o en el cuarto año”, señaló.

Lee también Ella es Mónica Zambada Niebla, hija de "El Mayo", detenida y liberada por el Ejército

Modificaciones pueden analizarse hasta 2027

Sheinbaum aclaró que cualquier modificación puede analizarse hasta 2027 sin necesidad de realizar cambios inmediatos, ya que así lo permite el marco constitucional vigente.

“La decisión de si vamos a revocación de mandato y cuándo puede esperar hasta enero del 2027, de acuerdo con la propia Constitución, sin ningún cambio. En ese momento lo único que estamos planteando es que pueda hacerse en el 27 o en el 28 y para cualquier Presidente o Presidenta de la República”, indicó.

La titular del Ejecutivo enfatizó que el mecanismo depende de la participación ciudadana y no se activa de manera automática.

Lee también Sheinbaum pide al PT ponerse de acuerdo sobre apoyo al Plan B

“No es obligatorio, es a solicitud”, puntualizó.

Cambios buscan que Presidente o Presidenta pueda informar sobre revocación de mandato

Asimismo, explicó que uno de los cambios planteados busca permitir que el Presidente o Presidenta pueda informar sobre la realización del proceso sin que ello sea considerado propaganda gubernamental, situación que —dijo— ocurrió durante la consulta de revocación realizada en 2022 al entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que en ese ejercicio únicamente organizaciones civiles y el Instituto Nacional Electoral pudieron promover la participación, mientras que partidos políticos y el propio Ejecutivo tenían restricciones para pronunciarse.

Lee también Sheinbaum pide transparencia tras reserva de información sobre vehículos de la Corte

“Cómo es que alguien que va a revocación de mandato no puede ni hablar de eso; todo lo que decimos es que se pueda hablar de ello, que se informe que en tal fecha va a haber revocación de mandato y que la gente decida si seguimos o no seguimos”, expresó.

La Presidenta sostuvo que la propuesta busca fortalecer la participación ciudadana sin generar mayores costos, pues aseguró que el gasto principal correspondería únicamente a la impresión de boletas.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr