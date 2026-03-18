La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió su propuesta de reforma electoral Plan B, enviada al Senado que incluye hablar en la revocación de mandato, al asegurar que no pretende utilizar tiempos oficiales ni propaganda gubernamental, sino únicamente permitir que la titular del Ejecutivo pueda hablar públicamente sobre el proceso de revocación de mandato.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la iniciativa busca corregir lo que calificó como una limitación “absurda” aplicada durante la consulta de revocación realizada al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando —dijo— se le prohibió pronunciarse sobre el ejercicio democrático.

“Yo envié la iniciativa, ¿Verdad (...) ¿Cómo es que está sujeto a revocación de mandato y no puedes hablar? Lo único que se propone es que, si va a haber revocación, la titular del Ejecutivo pueda hablar de ello”, afirmó.

Lee también Plan B va por recorte de regidores en los municipios del país; prohíbe nepotismo en alcaldías y diputaciones locales

Jornada de votación por la revocación de mandato. Foto: Edwin Hernández/ EL UNIVERSAL

Sheinbaum subrayó que la propuesta no contempla el uso de radio, televisión ni campañas publicitarias, y aclaró que las reglas electorales actuales se mantendrían sin cambios para evitar propaganda política o partidista.

Según explicó, la reforma plantea dos modificaciones principales: permitir que la revocación de mandato pueda realizarse a la mitad del sexenio o un año después, y autorizar que la persona sujeta al proceso pueda expresarse públicamente sobre el ejercicio democrático.

“Esto viene desde el inicio de nuestro movimiento: que la gente pueda decidir si quiere que continúe la presidenta o no”, señaló.

Lee también Sheinbaum pide que aspirantes a consejeros del INE privilegien la democracia; respalda austeridad del "Plan B" electoral

La mandataria agregó que aún no está definido si una eventual consulta se llevaría a cabo en 2027 o 2028, ya que deberá cumplirse un procedimiento constitucional y la decisión final dependerá de los mecanismos legales correspondientes.

Indicó además que será el Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de establecer los límites específicos sobre las expresiones relacionadas con la revocación, aunque insistió en que la iniciativa únicamente busca eliminar la prohibición de hablar del tema y no promover propaganda.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr