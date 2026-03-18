Luego de que se lanzó la convocatoria para la elección de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que quienes aspiren al cargo deben hacerlo con el objetivo de fortalecer la democracia y garantizar elecciones limpias, y no como una plataforma de promoción personal.

La Mandataria federal señaló que el proceso debe estar guiado por principios democráticos y por el cumplimiento de las reformas electorales en discusión, en caso de ser aprobadas.

Indicó que quienes busquen integrar el órgano electoral deben actuar con responsabilidad pública y apego a la austeridad republicana, al tiempo que defendió el llamado “plan B” electoral al asegurar que su propósito es evitar privilegios y cuidar los recursos públicos.

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Instituto Nacional Electoral. Foto: Rogelio Morales/ Cuartoscuro

"En efecto, que no busque llegar ahí para una promoción personal, sino para promover la democracia y elecciones limpias. Ese es el objetivo de los consejeros", Indicó.

Agregó: “¿De dónde vienen estos recursos? De la gente, de los impuestos que paga la gente”, expresó al cuestionar prestaciones y beneficios adicionales que, dijo, han tenido altos funcionarios públicos.

Sheinbaum criticó que anteriormente servidores públicos contaran con seguros médicos privados financiados con recursos públicos.

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“Si alguien quiere tener un seguro de gastos médicos mayores, pues que lo haga con su propio salario, no a costa de la gente”, afirmó. “Si te quieres ir a atender a un hospital privado, tienes todo el derecho de hacerlo (…) pero que sea pagado por tu salario, no por los impuestos de la gente”.

La Presidenta sostuvo que la política de austeridad no implica romper el federalismo, sino establecer criterios generales para evitar el dispendio de recursos en todos los niveles de gobierno.

“El que seas un estado autónomo no quiere decir que puedas dilapidar el recurso del pueblo”, señaló.

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Añadió que el objetivo del plan electoral es eliminar privilegios y prácticas que, aseguró, se utilizaban para repartir cargos públicos sin justificación.

“Durante un tiempo se hicieron regidores y regidores como cuotas (…) para darle chamba a mi amigo, a mi primo, a mi cuñado. No, la regiduría es un espacio de decisión colectiva”, dijo.

Al ser cuestionada sobre los tiempos legislativos para concretar la designación de consejeros electorales, la mandataria consideró que el Congreso cuenta con margen suficiente para realizar el proceso.

“Sí, sí tienen tiempo”, respondió.

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