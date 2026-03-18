La mañanera de Sheinbaum, 18 de marzo, minuto a minuto

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Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia “Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más relevantes del país.
Nación 08:53 AM
En el FIFA Fest no se venderá alcohol, precisa Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo.
Sheinbaum indica que en demás eventos por motivo del Mundial 2026 "sería raro que no hubiera", por lo que descarta una Ley Seca para este evento deportivo.
Nación 08:46 AM
Claudia Sheinbaum
Nación 08:45 AM
La Presidenta habla sobre el incendio en la refinería Dos Bocas, el cual causó la muerte de una trabajadora de Pemex y otros cuatro trabajadores más de otras empresas.
Sheinbaum comenta que las instalaciones de la refinería están bien, pero que se tendrá que hacer un peritaje, para conocer la causa del incendio.
Destaca que al otro lado de la refinería hay una escuela, por lo que se está contemplando reubicarla, para evitar riesgos, aunque asegura que no corren riesgo alguno al estar cerca de ella.
Nación 08:37 AM
La secretaria de Turismo menciona que este año no habrá más nombramientos de Pueblos Mágicos, porque se encuentran en una etapa de evaluación, para tener una mayor promoción y comercialización.
Nación 08:33 AM
Sobre el plantón de la CNTE en el Zócalo capitalino y el paro de 72 horas, la Presidenta indica que han tenido reuniones con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, y pide que si se van a manifestar, que sea de manera pacífica.
Nación 08:21 AM
La Presidenta reitera que México está de moda.
Josefina Rodríguez adelanta que habrá una aplicación, para orientar a los turistas, para poder desplazarse por México.
Nación 07:52 AM
Turismo en México aumenta
Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, presenta los avances en este rubro para México; destaca la venta de artesanías, viajes en cruceros y visitas a museos.
"13 mil turistas extranjeros viajaron en el Tren Maya, solo en enero", comenta al explicar la importancia del turismo extranjero, para mover la economía de México.
La ocupación hotelera subió un punto porcentual, de acuerdo con el informe.
Indica que con el Mundial 2026, el turismo cobra mayor relevancia, para la economía del país.
Indica que en el Tianguis Turístico 2026 se llevará a cabo del 27 al 30 de abril.
Rodríguez Zamora habla sobre el Festival Cultural de Zacatecas.
En el marco de la Semana Santa, la secretaria de Turismo invita a hacer turismo religioso, mencionando los eventos más importantes de este tema en el país.
Presenta una cápsula sobre San Carlos, Sonora, asegurando que es un lugar que está de moda.
Nación 07:56 AM
Entrega de Viviendas del Bienestar
La Presidenta comienza haciendo un enlace con Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu) y Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, para encabezar la entrega de Viviendas del Bienestar en Nayarit y Quintana Roo, acompañados de los gobernadores Miguel Ángel Navarro Quintero y Mara Lezama.
Nación 07:39 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Informa que este miércoles viajará a Veracruz para encabezar la conmemoración del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera.
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