La mañanera de Sheinbaum, 18 de marzo, minuto a minuto

La Presidenta habla sobre el incendio en la refinería Dos Bocas, el cual causó la muerte de una trabajadora de Pemex y otros cuatro trabajadores más de otras empresas.

Sheinbaum comenta que las instalaciones de la refinería están bien, pero que se tendrá que hacer un peritaje, para conocer la causa del incendio.

Destaca que al otro lado de la refinería hay una escuela, por lo que se está contemplando reubicarla, para evitar riesgos, aunque asegura que no corren riesgo alguno al estar cerca de ella.