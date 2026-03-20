Fiscalía CDMX suspende a funcionaria conocida como “Lady Pepitas” tras difusión de video en redes; caso será turnado al Consejo de Asuntos Internos

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó la suspensión temporal de una servidora pública identificada como , luego de la difusión de un video en redes sociales relacionado con un incidente ocurrido el pasado 15 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario.

De acuerdo con la institución, los hechos que se le atribuyen podrían constituir afectaciones a la imagen institucional, así como un posible abandono del servicio durante su horario laboral.

La medida fue notificada personalmente este viernes 20 de marzo en su centro de trabajo. Previamente, el 18 de marzo, la funcionaria fue informada por conducto de su superior jerárquico y mediante correo electrónico institucional.

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El caso será turnado al Consejo de Asuntos Internos, instancia encargada de determinar si existe responsabilidad administrativa. En función de los resultados, las sanciones podrían ir desde una amonestación hasta la destitución del cargo.

La persona involucrada ha sido referida en redes sociales como “Lady Pepitas”, sobrenombre surgido tras la difusión del contenido.

La Fiscalía capitalina indicó que este tipo de conductas serán investigadas conforme a la normatividad interna, con el fin de garantizar el adecuado desempeño del servicio público.

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afcl

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