La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) indagan a una mujer, presunta funcionaria de la FGJ, por discriminar a una policía en el Estadio Olímpico Universitario.

En el video difundido en redes sociales se observa a una mujer, quien porta una chamara con insignias de la fiscalía capitalina, dirigirse a la policía con la expresión: “No me hables de tú porque no somos iguales, yo sí fui a la escuela. A ustedes los quitaron de vender pepitas”.

Al respecto, la SSC informó que “los hechos ocurrieron en el Estadio Olímpico Universitario, de la alcaldía Coyoacán, cuando personal de seguridad privada pidió el apoyo a los Policías Auxiliares que mantienen el despliegue del Operativo Estadio Seguro, con el fin de retirar a dos aficionados en aparente estado de ebriedad que agredían a otros asistentes, entre ellos dos con discapacidad auditiva”.

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Los uniformados escoltaron a las personas a la salida del estadio cuando la mujer que aparece en el video, quien al parecer es familiar de los aficionados, se comportó de forma agresiva y lanzó algunas palabras discriminatorias a una de las oficiales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que de los hechos tomó conocimiento la Dirección de Inspección Policial de la Policía Auxiliar, así como personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC para el acompañamiento de la oficial que presentará su denuncia formal ante las autoridades ministeriales y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred).

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia capitalina detalló que su Unidad de Asuntos Internos abrió una investigación administrativa con la finalidad de determinar responsabilidades y, en su caso, las sanciones correspondientes.

“La Fiscalía CDMX no tolera conductas de sus integrantes que vulneren o agredan a ninguna persona, sea ciudadana o servidora pública, y actuará conforme a la normatividad aplicable”, indicó.

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dft