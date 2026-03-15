Policías capitalinos detuvieron a un persona que había asaltado a un hombre con un picahielos en la alcaldía Venustiano Carranza.

Los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban sus recorridos de seguridad y vigilancia, cuando un hombre de 41 años de edad les solicitó apoyo y señaló a un sujeto que corría sobre la calle Manuel Lebrija y su cruce con Adolfo López Mateos, de la colonia Aviación.

El denunciante refirió que, momentos antes, el hombre lo asaltó, le quitó sus objetos personales y lo amagó con un objeto con punta metálica, por lo que enseguida implementaron un dispositivo para la búsqueda y localización del posible responsable, al que ubicaron metros adelante.

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Los oficiales le marcaron el alto y, en apego a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual le hallaron un picahielos de aproximadamente 20 centímetros de longitud y la cantidad de dinero en efectivo que el denunciante reconoció como de su propiedad.

Por tal motivo, los policías detuvieron al hombre de 52 años de edad, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Cabe señalar que, tras un cruce de información, se supo que el detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año 2021 por robo y una presentación al juez cívico por riña en 2025.

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