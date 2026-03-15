Tras la obtención del Récord Guinness con la “Clase de Futbol Más Grande del Mundo” que reunió a 9 mil 500 personas en la plancha del Zócalo capitalino, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la Ciudad de México envía al mundo el mensaje de que el futbol es el lenguaje de la paz y la unión, además, hizo un llamado contra la guerra en el mundo.

“Con este récord, la Ciudad manda un mensaje al mundo: el deporte, el futbol, es el lenguaje universal, un idioma de paz que no necesita traducción; un lenguaje que une a los pueblos como nos unió el dia de hoy aquí; así que hoy desde esta Clase de Futbol Más Grande del Mundo, gritamos alto y claro: no a la guerra, sí a la paz”, dijo.

A 86 días de la Copa del Mundo 2026, la mandataria capitalina recibió el certificado de manos de representantes de Récord Guinnes, con el que se avala el logro de los miles de capitalinos que participaron este domingo.

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“Una vez más, la Ciudad de México es la más deportiva, hoy rompimos este gran Récord Guinness y nos reunimos más de 9 mil personas en este lugar; demostramos que cuando la Ciudad se une, somos capaces de lograr lo extraordinario. Cuando la ciudad participa somos capaces de lograr lo imposible”, afirmó.

Brugada Molina adelantó que se enviará una copia del certificado a cada uno de los 9 mil 500 participantes en la clase masiva de futbol.

Asimismo, hizo un llamado a “meter un gol” al odio, la desigualdad, la indiferencia y pidió que “ruede el balón por la paz y los derechos”, así como por la justicia.

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