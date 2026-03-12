La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la firma de un convenio de colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con el que se busca fortalecer la política de protección de niñas y niños en la capital del país, en el contexto del Mundial 2026.

Esto, un día después de que la mandataria capitalina anunció que enviará una iniciativa para crear el primer sistema de educación inicial en la CDMX, además de elevar a rango constitucional apoyos económicos para las infancias de 0 a 3 años.

En un evento en Campo Marte, donde delineó la agenda de derechos humanos de su administración rumbo al Mundial 2026, Brugada Molina aseveró que este convenio con UNICEF establece esquemas de colaboración para proteger y salvaguardar el interés superior de la infancia, en el contexto del Mundial.

“Pero va más allá, no nos queremos quedar solo en un convenio rumbo al Mundial, sino un convenio con UNICEF en donde UNICEF se convierta en el evaluador de las políticas públicas, a favor de la infancia, que la Ciudad de México implemente”, señaló.

Por su parte, el representante de UNICEF en México, Luis Fernando Cabrera Castro, explicó que desde el organismo se ha trabajado “muy de cerca” con la Secretaría de Turismo y la de Seguridad Ciudadana, en cuanto a política en favor de la niñez, pues el objetivo es que este sea “un Mundial de alegría, de felicidad, de fiesta para las niñas y niños, pero también un Mundial seguro para las niñas y los niños”.

“Sabemos que una ciudad donde los niños van a estar seguros, todas y todos van a estar seguros. Porque cuando la seguridad le llega a la niñez, le llega a toda la población”, dijo.

