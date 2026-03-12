Usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) señalaron que prefieren utilizar servicios de transporte por aplicación, como Uber o DiDi, en lugar de taxis autorizados del aeropuerto, principalmente por el costo, la seguridad y la comodidad.

Esto ocurre luego de que taxistas de diversas empresas permisionarias realizaran un bloqueo en la zona de abordaje de la Terminal 1 del aeropuerto para protestar contra los servicios por aplicación; tras aproximadamente tres horas de bloqueo, los conductores se retiraron de los accesos a la terminal aérea.

Lesli Ingrid y Marco Salinas, originarios de Chetumal, Quintana Roo, comentaron que viajan con frecuencia a la capital para visitar a sus familiares y que usualmente utilizan servicios de aplicación debido al alto costo de los taxis del aeropuerto.

“Salen carísimos, la verdad casi el doble”, comentó Lesli.

La pareja relató que durante un viaje realizado el año pasado pagaron alrededor de 280 pesos por un viaje en Uber, mientras que un taxi del aeropuerto les cotizó aproximadamente 500 pesos para el mismo destino, por lo que decidieron optar por el servicio de aplicación.

“Yo creo que deberían implementar alguna regla con los precios porque luego se pasan”, añadió Marco.

Jesús Manuel Acosta, quien regresaba a la Ciudad de México después de sus vacaciones, comentó que también prefiere usar transporte por aplicación debido al tiempo de traslado y la condición de los vehículos.

“Luego los taxis parecen que se caen, pero los Uber no. Yo creo que siguen un reglamento o algo”, comentó.

Agregó que generalmente utiliza transporte público, pero cuando necesita trasladarse desde el aeropuerto prefiere el servicio por aplicación porque permite calcular mejor los tiempos de traslado.

“Es fácil porque la aplicación te da un aproximado de cuánto tiempo vas a tardar y así es mejor organizar los planes”, dijo.

Por su parte, Fernanda Barrera y Rafael Jiménez, quienes regresaban de un viaje a Monterrey, señalaron que prefieren usar Uber por motivos de seguridad.

“Yo lo prefiero porque así les digo a mis papás cómo voy y les comparto la información del conductor”, explicó Fernanda.

Rafael añadió que en una ocasión olvidó un objeto personal durante un traslado del aeropuerto a su hotel, pero el conductor de Uber lo contactó posteriormente para devolverle sus lentes.

