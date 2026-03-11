Un hombre de entre 35 y 40 años de edad murió la noche de este miércoles luego de recibir disparos de arma de fuego mientras conducía una camioneta en calles de la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba por la calle Henry Ford cuando presuntamente era seguida por sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. Al llegar a la calle John F. Kennedy, uno de los agresores le disparó en al menos cinco ocasiones.

Tras la agresión, el conductor perdió el control del vehículo, atravesó los carriles centrales del Anillo Periférico y terminó impactándose contra el muro de contención, lo que además provocó daños a otro automóvil.

En el lugar quedaron esparcidos varios casquillos percutidos sobre la acera. Paramédicos de servicios de emergencia acudieron al sitio y valoraron al hombre; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales a causa de las heridas por proyectil de arma de fuego.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona para permitir las labores de los servicios periciales y dieron parte al Ministerio Público, que inició la carpeta de investigación correspondiente.

Minutos después del incidente también arribaron familiares de la víctima al lugar. En tanto, autoridades revisan cámaras de videovigilancia de la zona para tratar de identificar a los probables responsables, quienes huyeron en motocicleta.

