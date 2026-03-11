La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó este miércoles el encendido de la iluminación de los edificios del Zócalo, en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M).

Se trata de la primera ocasión en la que se coloca alumbrado decorativo por esta fecha en este punto de la capital, de forma similar a las instalaciones que se colocan por el 16 de septiembre y las fiestas decembrinas.

La iluminación decorativa consistió en el encendido con luces de color morado de los edificios del Gobierno de la CDMX, además de dos mosaicos: uno instalado sobre 20 de noviembre con el mensaje “Es tiempo de Mujeres” y uno más en un edificio aledaño con la frase “La Revolución de los Cuidados”.

Brugada enciende iluminación por 8M en el Zócalo; “se iluminará cada marzo para reconocer y reivindicar lucha histórica de las mujeres”, dice. Foto: Especia.

Al encabezar el encendido, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, resaltó que el Zócalo nunca se había iluminado en memoria de la lucha de las mujeres.

“A partir de hoy, esta gran plaza pública, por la que transitan cada día miles de personas, también se iluminará cada 8 de marzo, cada mes de marzo, para reconocer y reivindicar la lucha histórica de las mujeres”, dijo.

Afirmó que es un “reconocimiento político” de que todos los derechos que hoy disfrutan las mujeres son resultado de los movimientos de mujeres.

