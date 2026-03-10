Más Información

Familiares de una menor de edad que presuntamente fue víctima de tocamientos por parte de un sujeto en calles de la realizaron un bloqueo la tarde de este martes en el cruce de avenida Insurgentes Sur y San Fernando, en la colonia Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tlalpan.

Los manifestantes colocaron carteles y se apostaron sobre la vialidad para , con el objetivo de exigir a las autoridades avances en la investigación y justicia para la menor afectada.

Familiares de menor agredida bloquean calles de Tlalpan para pedir justicia; solicitan apoyo para localizar a joven desaparecido desde el 19 de febrero. Foto: Especial.
De acuerdo con los familiares, los hechos ocurrieron días atrás cuando un hombre habría realizado tocamientos a la menor en la vía pública. Ante ello, señalaron que temen que el caso quede impune, por lo que decidieron cerrar la circulación en una de las avenidas más transitadas del sur de la Ciudad de México.

Durante la protesta, los inconformes también solicitaron apoyo para la localización de , un joven que se encuentra desaparecido desde el pasado 19 de febrero. Los familiares pidieron a las autoridades intensificar las labores de búsqueda y proporcionar información que permita dar con su paradero.

El bloqueo generó afectaciones viales en la zona, mientras elementos de seguridad y autoridades capitalinas acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y tratar de restablecer la circulación.

