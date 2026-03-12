Con una paleta de brillantes colores magenta, morado, verde, amarillo y naranja y un logo conformado por un ajolote y quetzalcóatl, la administración capitalina presentó la imagen oficial que tendrá la Ciudad de México para recibir la Copa del Mundo de junio próximo.

Al anunciar que Campo Marte será la sala de prensa oficial que recibirá a medios de todo el mundo para cubrir la justa deportiva, la coordinadora general de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Ana María Lomelí, mostró la imagen que lucirá por toda la capital en los próximos meses.

CDMX presenta imagen oficial rumbo al Mundial 2026; logo con ajolote y Quetzalcóatl representará a la ciudad. Foto: Especial

Nuevo logo: Juego de pelota, un ajolote y quetzalcóatl

El logotipo oficial está compuesto por un aro que recuerda al juego de pelota prehispánico y “representa la conciencia histórica del Valle de México”, explicó.

En medio del aro, se aprecia un ajolote rosa, especie endémica de los lagos de Xochimilco que representa la resistencia y capacidad de adaptación de una ciudad “que siempre renace”; además, se visualiza la imagen de Quetzalcóatl.

“Para quienes nos visitan, es una invitación a descubrir una ciudad viva y auténtica. Para quienes habitamos es pertenencia, continuidad y orgullo. En la Ciudad de México la pelota no es solo un deporte, es origen y comunidad. Por eso cuando el Mundial llega a esta ciudad, la pelota vuelve a casa”, expresó.

