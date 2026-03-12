La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de la Secretaría del Deporte de la Ciudad de México, dependencia en la que estará al frente Javier Hidalgo Ponce.

“Anuncio de que la Ciudad de México creará la Secretaría del Deporte de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México”, dijo.

Al presentar la imagen de la CDMX rumbo a la Copa del Mundo 2026, la mandataria capitalina nombró a Javier Hidalgo como titular de esta nueva dependencia, tras reconocer su trayectoria como arquitecto, urbanista pero también “gran visionario sobre la transformación de la ciudad a partir del desarrollo comunitario y en particular sobre el deporte”.

Lee también Usuarios del AICM prefieren Uber y DiDi sobre taxis del aeropuerto; señalan menor costo y mayor seguridad

Al ser nombrado, Javier Hidalgo aseveró que el reto es grande y se dijo emocionado.

“Me emociona enormemente. Sé que tenemos un gran reto de articular eventos como el Mundial con el deporte comunitario, con el deporte escolar, con el deporte de alto rendimiento, de competencia, aspiramos a tener campeonas y campeones y medallas, pero más aspiramos a que todas y todos podamos hacer actividad física y deporte”, afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL