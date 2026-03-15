A 86 días de la Copa del Mundo de 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que en la Ciudad de México “el Mundial ya comenzó” con la Clase de Futbol Más Grande del Mundo que tendrá lugar este domingo en la plancha del Zócalo.

Ante miles de asistentes, quienes ya se encuentran listos para la clase, Brugada Molina celebró la gran participación de los capitalinos en esta actividad con la que se buscará que la CDMX rompa un Récord Guinness.

“En la Ciudad de México el Mundial ya comenzó. ¿Estamos listos para hacer historia? ¿Estamos listos para romper el nuevo récord? ¿Estamos listos para la clase de fútbol más grande del mundo? ¿Y estamos listos para vivir un mundial memorable? ¡La pelota vuelve a casa!”, dijo.

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“¿Listas y listos?”, saludó la mandataria capitalina a los presentes en la clase a quienes agradeció por acudir a los ensayos y levantarse temprano este domingo para esta actividad.

La mandataria capitalina invitó a nombre de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a las jóvenes y mujeres de 16 a 25 años a inscribirse en un concurso de dominadas del balón, para que las ganadoras puedan asistir al partido inaugural del Mundial en representación de México.

En punto de las 10:05 horas y luego de varios minutos de calentamiento, arrancó oficialmente la Clase de Futbol Más Grande del Mundo en la plancha del Zócalo, con la que la CDMX va por obtener un nuevo Récord Guinness, de cara al Mundial de Futbol.

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