A un día de que se realice la Mega Clase de Fútbol en el Zócalo de la Ciudad de México, los trabajadores continúan los preparativos en la plancha del Centro Histórico.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que, el piso del Zócalo ya luce pintado en dos tonos de verde, simulando una cancha de fútbol.

Trabajadores también se encuentran delineando franjas con pintura blanca, además de agregar frases y detalles en otros colores, así como una imagen al centro, como parte del montaje para la actividad masiva.

Trabajadores se encuentran delineando franjas con pintura blanca y pintando frases. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

Lee también Anuncian cierre de la estación San Antonio Abad del Metro por rehabilitación; trenes no realizarán maniobras de ascenso y descenso

En el lugar ya fue instalado un escenario principal, mientras que varias carpas blancas se colocaron en distintos puntos de la plancha para apoyar la logística del evento y la atención a los asistentes.

Además, vallas metálicas rodean gran parte de la plancha, delimitando las áreas donde se realizará la clase y permitiendo la organización del espacio previo a la jornada.

Con este evento se buscará establecer un nuevo récord de Guinness World Records con la participación estimada de alrededor de 10 mil personas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr

Noticias según tus intereses