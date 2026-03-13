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La jefa de Gobierno, , invitó a las y los capitalinos a hacer uso de la que se instaló en la plancha del Zócalo y echarse “una cascarita” después de la “Clase de Futbol Más Grande del Mundo” con la que se buscará obtener un nuevo Récord Guinness para la CDMX.

“Después te invito a que vengas a jugar una cascarita de futbol aquí; que vengas con tu familia, que traigas tu balón, se abre la cancha a todas y todos. Ven con tu familia, trae tu balón de futbol y a jugar en este inmenso lugar verde que hoy es también la cancha de futbol más grande del mundo”, dijo.

En un video que subió a redes sociales, Brugada Molina afirmó que este viernes se realizaron los últimos preparativos rumbo a la clase del próximo .

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Además, reiteró la invitación a que los ciudadanos se sumen a la clase.

Los participantes podrán ingresar al Zócalo entre las 8:00 y las 9:30 de la mañana del domingo y deberán portar su número de registro con su chip el día del evento.

Para que sea válida su participación, deberán mantenerse activos en todo momento, durante los 35 minutos que durará la clase; los participantes, recibirán un balón de obsequio del Mundial.

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jecg

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