Un operativo realizado en la colonia Arenal, en la alcaldía Azcapotzalco, derivó en la detención de dos personas y el aseguramiento de varios vehículos, entre ellos unidades con modificaciones de blindaje artesanal.

La intervención se llevó a cabo luego de trabajos de investigación que detectaron un predio donde presuntamente se almacenaban vehículos provenientes de otras entidades y donde se observaba un constante movimiento de automóviles.

Detienen a dos tras cateo en predio de Azcapotzalco; aseguran vehículos con blindaje artesanal. Foto: Especial.

Con base en estas indagatorias, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reunieron datos que fueron presentados ante un juez, quien autorizó una orden de cateo para intervenir el inmueble ubicado en la calle Pino.

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El operativo se realizó con la participación de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como de elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Detienen a dos tras cateo en predio de Azcapotzalco; aseguran vehículos con blindaje artesanal. Foto: Especial.

Durante la revisión del lugar fueron detenidos un hombre de 43 años y una mujer de 45. Además, se aseguraron dos camionetas con modificaciones de blindaje, 33 vehículos de transporte público foráneos, placas de circulación con reporte de robo, herramientas y diversos juegos de llaves.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los vehículos modificados artesanalmente presuntamente serían enviados a distintos estados del norte del país para su venta.

Detienen a dos tras cateo en predio de Azcapotzalco; aseguran vehículos con blindaje artesanal. Foto: Especial.

Tras el cateo, el inmueble quedó bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias. Las dos personas detenidas, junto con los vehículos y demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

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