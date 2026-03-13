El diputado del PAN, Andrés Sánchez Miranda, urgió a la jefa de Gobierno, Clara Brugada a establecer de manera urgente un acuerdo metropolitano, entre la CDMX, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, en materia de calidad del aire.

Esto, ante el pronóstico que hizo ayer la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) sobre la posibilidad de que este 2026 se registren hasta 15 días con altas concentraciones de ozono.

“De aquí a mayo se esperan hasta 15 contingencias, si bien, es un tema de cuidado e instrumentación de acciones ecológicas del Estado hacia la ciudadanía, que muchas veces no se respetan, también es importante avanzar en campañas y procedimientos legislativos más amplios”, dijo.

Asimismo, advirtió que las ondas de calor causan afectaciones directas a la salud de miles de capitalinos y habitantes de estados aledaños.

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“La contaminación puede causar desde cáncer en la piel, problemas dermatológicos, alergias oculares y complicaciones para respirar, principalmente en adultos mayores y personas vulnerables”, advirtió.

Por otro lado, el diputado acusó que no hay un sistema de salud público sólido para contrastar los casos de enfermedades a causa de esto, pues señaló que no hay camas suficientes y falta de medicamentos para tratar enfermedades comunes.

Por ello, además del acuerdo metropolitano contra la contaminación, propuso que las autoridades sanitarias hagan su parte.

“Brigadas de salud en las calles, orientación en escuelas públicas de nivel básico y acercarse al Legislativo para robustecer los presupuestos para mitigar los efectos de la contaminación y las olas de calor que afectan a nuestras comunidades”, indicó.

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