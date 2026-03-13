El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, afirmó que no se sabe si la alcaldía Cuauhtémoc realmente verificó y negó la licencia para la demolición del edificio privado de San Antonio Abad, en el que esta semana perdieron la vida tres trabajadores y uno resultó lesionado.

Tras los recientes señalamientos que hizo la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega sobre este caso, el secretario se refirió al documento que mostró hace unos días la edil en redes sociales, y advirtió que no se trató de una negativa para hacer los trabajos, sino de una publicitación vecinal en la que se le piden distintos documentos a la empresa sin que esto signifique negar el permiso.

“Recientemente la alcaldía Cuauhtémoc exhibió un documento supuestamente fechado el 25 de septiembre, primero sin firma y después con firma, que asegura, es una negativa a una licencia de demolición que habría solicitado la empresa que buscaba hacer los trabajos. Ese documento, si se lee con cuidado, es otra cosa, se trata de la respuesta a una solicitud del trámite llamado ‘publicitación vecinal para licencia de construcción especial de demolición’; en ese documento se le solicita a la empresa entregar planos, subsanar observaciones, entregar memorias técnicas y otros documentos, dándole para ello, cinco días hábiles, sin negarle la licencia en ningún momento”, dijo.

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El edificio presentaba afectaciones desde el sismo de 1985 y luego en 2017, por lo que se realizaban trabajos para su demolición cuando se derrumbó. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

En un video que publicó en redes sociales, en respuesta a los señalamientos que hizo esta semana la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, el secretario advirtió que por lo anterior, “no sabemos si la alcaldía negó en ese momento la licencia o si la otorgó después, tal vez sí o tal vez no lo haya hecho, al final, la alcaldía deberá informar sobre esta contradicción, sobre lo que hizo, lo que no hizo, si verificó o supervisó la obra o si no lo hizo”, dijo.

Por otro lado, el secretario de Vivienda de la CDMX aseguró que en el caso de predios privados con usos no habitacionales, como oficinas o comercio, la Comisión para la Reconstrucción, únicamente tiene la tarea de dictaminar si se le otorgan a sus propietarios facilidades fiscales y de trámites complementarios, “para que después dichos propietarios soliciten anye las alcaldías correspondientes los permisos de obra o demolición que señala la normativa aplicable”.

Advirtió que cuando se recibe una solicitud de este tipo y luego de un análisis en el que participan las alcaldías, se da conocimiento a las demraciones para que los particulares sigan los pasos que corresponden.

“Es decir, la aplicación de esas facilidades no es un permiso, y no excenta a nadie de seguir los pasos normativos en materia de construcciones y demoliciones”, señaló.

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El colapso del edificio en San Antonio Abad dejó tres personas fallecidas (09/03/2026). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Señaló que el pasado 20 de octubre de 2025, la alcaldía Cuauhtémoc fue informada de la aplicación de las facilidades otorgadas a la empresa, y dijo, que en ese mismo oficio, “se explícita a la alcaldía que en caso de autorizar la demolición, debería asegurarse, como la ley lo obliga, de que el particular contara con un programa de demolición avalado por un Director Responsable de Obra, un programa de Protección Civil, una póliza de responsabilidad que cubriera daños a terceros y medidas de protección a colindancias, entre otros requistos”, puntualizó.

Recordó que el edificio en cuestión sufrió severos daños estructurales tras los sismos de 2017, lo que fue dictaminado y notificado a sus propietarios en 2018.

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